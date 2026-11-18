- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Atlético vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Alianza Lima vs Wanka
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree: ARRESTAN a un sospechoso armado que AMENAZÓ a clientes; exponen imágenes y revelan situación de la tienda
Un individuo fue detenido en el interior de una tienda de Dollar Tree tras ser sorprendido portando un cuchillo. ¿Qué anunciaron las autoridades sobre el caso?
¡Mucha atención! Recientemente, la policía del condado de Montgomery ha difundido públicamente las imágenes en las que se vio cómo un hombre amenazó a todos los presentes con un cuchillo. ¿Qué más se sabe sobre este incidente y qué tiene que ver la tienda Dollar Tree? ¿Se reportaron heridos?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE anuncia orden de ARRESTO contra ilegal que ACABÓ CON LA VIDA de jugador de hockey
Arrestan a un sospechoso armado que amenazó a clientes; exponen imágenes
'THE MOCOSHOW' y otros medios internacionales informaron que la policía del condado de Montgomery, en EE. UU., expuso el 16 de noviembre la captura de un hombre armado con un cuchillo, quien, según las autoridades, había amenazado a varios habitantes en University Boulevard, en Wheaton.
El Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD), por su parte, confirmó que los oficiales del Distrito 4 fueron enviados al lugar alrededor de las 4:20 p. m. del 28 de octubre de 2026, tras recibir un reporte sobre un individuo armado.
Se conoció que, en el trayecto, el Centro de Información en Tiempo Real del departamento notificó que el sospechoso había colocado un cuchillo en el cuello de una de sus víctimas.
Un dron siguió al sospechoso en las cercanías de una tienda Dollar Tree hasta que los agentes llegaron, rodearon al individuo y lograron su arresto sin que se produjeran mayores incidentes ni heridos, según el informe oficial.
¿Cuál es la situación actual del sospechoso y la tienda?
El Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD) compartió breves datos de la detención del sospechoso, quien fue llevado bajo custodia sin que se registraran incidentes adicionales.
Pese a que, las autoridades todavía no han divulgado su identidad ni los cargos que enfrenta el sujeto, además de su situación de fianza.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE anuncia orden de ARRESTO contra ilegal que ACABÓ CON LA VIDA de jugador de hockey
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: DHS propone nueva NORMA para la extensión de la visa H-1B, ¿afectaría las próximas renovaciones?
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a ilegal que huyó y atropelló intencionalmente a agente; presenta ANTECEDENTES
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90