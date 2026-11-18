¡Mucha atención! Recientemente, la policía del condado de Montgomery ha difundido públicamente las imágenes en las que se vio cómo un hombre amenazó a todos los presentes con un cuchillo. ¿Qué más se sabe sobre este incidente y qué tiene que ver la tienda Dollar Tree? ¿Se reportaron heridos?

Arrestan a un sospechoso armado que amenazó a clientes; exponen imágenes

'THE MOCOSHOW' y otros medios internacionales informaron que la policía del condado de Montgomery, en EE. UU., expuso el 16 de noviembre la captura de un hombre armado con un cuchillo, quien, según las autoridades, había amenazado a varios habitantes en University Boulevard, en Wheaton .

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD), por su parte, confirmó que los oficiales del Distrito 4 fueron enviados al lugar alrededor de las 4:20 p. m. del 28 de octubre de 2026, tras recibir un reporte sobre un individuo armado.

Se conoció que, en el trayecto, el Centro de Información en Tiempo Real del departamento notificó que el sospechoso había colocado un cuchillo en el cuello de una de sus víctimas.

Un dron siguió al sospechoso en las cercanías de una tienda Dollar Tree hasta que los agentes llegaron, rodearon al individuo y lograron su arresto sin que se produjeran mayores incidentes ni heridos, según el informe oficial.

¿Cuál es la situación actual del sospechoso y la tienda?

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery (MCPD) compartió breves datos de la detención del sospechoso, quien fue llevado bajo custodia sin que se registraran incidentes adicionales.

Pese a que, las autoridades todavía no han divulgado su identidad ni los cargos que enfrenta el sujeto, además de su situación de fianza.