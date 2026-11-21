¡Trágico desenlace! Recientemente, un hombre perdió la vida al caer de espaldas de un autobús frente a una tienda Walmart en Finger Lakes, Estados Unidos, tal como reportó 'WHEC'. Las circunstancias del incidente todavía están siendo investigadas por las autoridades locales. ¿Qué más se reveló sobre este caso?

Walmart de Finger Lakes: hombre fallece tras caer de espaldas de autobús estacionado

Un hombre murió luego de sufrir una caída del autobús del Servicio Regional de Transporte (RTS) en Newark. De acuerdo con un portavoz de la empresa y la información del medio en mención, el trágico hecho se produjo cuando el hombre subió al vehículo y, al alcanzar el último escalón, se detuvo y cayó hacia atrás .

Reportan muerte de hombre que cayó d¿de espaldas de autobús estacionado en Walmart.

Cabe resaltar que, aunque el autobús estaba estacionado en ese momento, el afectado fue llevado a un hospital, donde lamentablemente se confirmó su deceso. La Junta de Seguridad del Transporte Público confirmó el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente ocurrido en Newark.

Hasta el cierre de la nota, no se han emitido comunicados oficiales con relación a los avances de la investigación, ni se ha anunciado la identidad de la víctima.

Revisa la situación actual tras el lamentable accidente

La Junta de Seguridad del Transporte Público (PTSB) confirmó la continuidad de la investigación exhaustiva para esclarecer las causas que llevaron a un pasajero a detenerse y caer hacia atrás al intentar acceder al escalón superior de un autobús.

Por el momento, no se han recibido actualizaciones por parte de las autoridades locales. Tom Brede, oficial de información pública de RTS, señaló que no se han proporcionado otros datos desde el comunicado inicial. Asimismo, tanto la policía de Newark como la oficina del forense del condado de Wayne no han emitido nuevos reportes sobre el incidente.