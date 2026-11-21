Alianza Lima ya se mentaliza en su participación en los playoffs por el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, la directiva ya trabaja en la conformación de su plantel para la siguiente temporada para salir campeón. En ese contexto, un futbolista que enfrentó y eliminó a Botafogo sorprendió al revelar que tiene contrato con los íntimos.

Eliminó a Botafogo y ahora confirmó que tiene contrato con Alianza Lima

La temporada ya está llegando a su fin y Alianza Lima ya empezó a buscar nuevos fichajes para su plantel. Sin embargo, un delantero confirmó, tras llegar a la capital, que tiene contrato con los blanquiazules. Se trata de Matías Succar.

El atacante nacional llegó con la delegación de Cienciano para su duelo ante Sporting Cristal por la última jornada del Torneo Clausura y, ante la consulta por su futuro, reveló que aún tiene un vínculo vigente con la escuadra victoriana por toda la temporada 2027.

Matías Succar confresó que tiene contrato con Alianza Lima

" No lo sé (si continúa), esos temas los ve mi representante. Yo pertenezco a Alianza Lima, tengo un año más de contrato y vamos a ver qué es lo que pasa ", indicó para las cámaras de ‘Entre Bolas’ y los demás medios presentes.

Sin embargo, Succar recalcó que tiene el deseo de mantenerse en el cuadro imperial tras la continuidad que ha adquirido, aunque sostuvo que su futuro lo manejará su representante, ya que sigue enfocado en cerrar la campaña con Cienciano.

“He sido muy feliz, sí claro que me gustaría (quedarme en Cienciano), he disfrutado mucho este año, ha sido un gran año en lo personal y grupal, pero vamos a ver porque eso lo ve mi representante. Yo estoy enfocado en el partido contra Sporting Cristal y ya luego se verá”, manifestó.

Matías Succar y la vez que eliminó a Botafogo

Matías Succar fue uno de los jugadores más regulares de Cienciano en esta temporada y recibió la oportunidad de ser titular en los octavos de final de ida ante Botafogo. En dicho encuentro, el delantero nacional sorprendió al anotar un hat-trick y fue vital para que el ‘Papá’ avance de ronda.