Alianza Lima está enfocado en llegar de la mejor forma a la gran final de la Liga 1 2026 y alzarse con el título nacional. Paralelamente, la directiva ya se está movilizando en el mercado de pases para la conformación del plantel con miras a la próxima temporada. En ese sentido, en las últimas horas se confirmó que el cuadro blanquiazul busca dar un golpe sobre la mesa firmando a un exjugador del poderoso Flamengo de Brasil.

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Alianza Lima quiere dar el batacazo firmando a ex Flamengo para el 2027

Según información del periodista Gerson Cuba, en Matute ya iniciaron conversaciones para la renovación de Adriano Neciosup, exjugador de Flamengo que volvió al cuadro íntimo para disputar la Liga 3 y entrenar con el primer equipo. La idea en Alianza es asegurar futbolistas jóvenes que puedan aportar a las nuevas exigencias del próximo año con respecto a la bolsa de minutos y la obligación de alinear a un sub-23 en cancha.

"La gente quiere que Pablo Guede lo tenga en cuenta. Adriano Neciosup también está dentro de lo que es la próxima renovación. Vamos a esperar cómo quedan estas reuniones para ver en qué punto se da. De repente renueva y sale prestado, de repente la opción de Liga 3 o forma parte del primer equipo, pero esa es la idea que se tiene actualmente", dijo.

Adriano Neciosup llegó a préstamo a Flamengo en 2024. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.

Adriano Neciosup y su paso por Flamengo

Como se recuerda, Adriano Neciosup fue cedido a préstamo al 'Mengão' en marzo de 2024 tras cumplir 18 años. Integró la categoría Sub-20 del cuadro brasileño y disputó torneos como la Copa Río Sub-20. Incluso, llegó a entrenar ocasionalmente con el primer equipo. Sin embargo, regresó a Alianza a mediados de 2025 tras finalizar su cesión de préstamo y que el club decidiera no ejecutar la opción de compra.

De esta manera, Alianza Lima busca asegurar la continuidad de Adriano Neciosup como parte de su planificación para la temporada 2027. El joven mediocentro ofensivo espera que las negociaciones lleguen a buen puerto para competir por un lugar en el primer equipo el año que viene.