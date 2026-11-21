Paolo Guerrero anunció su retiro del fútbol profesional a inicios de temporada, confirmando que este año en Alianza Lima será el último que juegue, independientemente si el equipo salga campeón o no. Ahora que va terminando la campaña, el cuadro blanquiazul sorprendió con el plan que tiene para el delantero histórico.

El Torneo Clausura está a punto de culminar y únicamente quedarán los playoffs de la Liga 1 para que culmine el año en el balompié nacional. En ese sentido, 'El Depredador' se perdió los últimos encuentros de la institución victoriana debido a que se encontraba lesionado y ahora podría reaparecer para la recta final.

No es novedad que Paolo Guerrero no quiere perderse los últimos dos partidos de Alianza Lima en la temporada, aunque todavía no tiene rival. Por ello, de acuerdo a información brindada por el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales, el mayor goleador en la historia de la selección peruana puede jugar algunos minutos ante FC Cajamarca para que llegue con ritmo a los playoffs.

El plan de Alianza Lima con Paolo Guerrero

" Paolo Guerrero va al banco de suplentes ante FC Cajamarca. Atacante está recuperado, pero su vuelta será progresiva. Desde lo trabajado en la semana, el plan es que hoy juegue 45 minutos ", indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'.

Paolo Guerrero está recuperado.

De esta forma, el delantero blanquiazul sí estará en Alianza Lima para el último partido del Torneo Clausura, pero arrancará en el banco de suplentes y, si lo ve apto, Pablo Guede lo hará jugar al menos el segundo tiempo. Recordemos que las finales de la Liga 1 comenzarán en las próximas semanas.