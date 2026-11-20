No hay nada como la mezcla de nervios y emoción cuando empiezan a girar las balotas. Si hoy apostaste por tus números de la suerte, ya sea una fecha especial, un número que soñaste o tu combinación de siempre, aquí encontrarás los resultados al instante. Sigue nuestra cobertura EN VIVO del sorteo Sinuano Día de hoy, sábado 21 de noviembre de 2026, uno de los juegos de chance más populares de la costa Caribe y Colombia, y descubre qué jugó en el último sorteo oficial transmitido por Telecaribe.

Resultados Sinuano Día de hoy, sábado 21 de noviembre: conoce los números ganadores 13:14 Pasos para reclamar el premio del Sinuano Verifica los resultados de tu apuesta: debes comparar los números de tu tiquete con los resultados oficiales del Sinuano Día o Noche.

Conserva el tiquete ganador en buen estado y legible: este documento sirve como comprobante de tu apuesta.

Dirígete a un punto autorizado donde se gestionan los pagos de premios y presenta tu tiquete.

Es posible que te soliciten tu documento de identidad para validar el cobro.

Finalmente, una vez que se haya comprobado la apuesta, podrás solicitar el pago y recibir tu premio conforme a las condiciones establecidas por el operador. 13:05 Bienvenidos En esta jornada del Sinuano Día de HOY, sábado 21 de noviembre de 2026 te compartimos los números ganadores de uno de los sorteos más esperados de Colombia. Mantente atento a nuestra cobertura para descubrir el resultado oficial, consultar las estadísticas y comprobar si la suerte está de tu lado.

¿A qué hora juega hoy el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se juega hoy a las 2:30 p. m. (hora colombiana) y mantiene este horario durante toda la semana, incluidos sábados, domingos y días festivos. La transmisión oficial se puede seguir por el canal Telecaribe y sus plataformas digitales.