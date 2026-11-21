¡Mucha atención! La Red de Respuesta Rápida de North Bay, en colaboración con la policía local, anunció que recientemente se llevaron a cabo 12 arrestos en el condado de Sonoma, en Estados Unidos. Los operativos fueron realizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes confirmaron la intervención en la zona. ¿Qué se sabe sobre este hecho? ¿Los detenidos serán deportados definitivamente?

Agentes del ICE arrestan a 12 personas en el condado de Sonoma; esta zona es la más afectada de EE. UU.

'KRON4' y el jefe de policía de Santa Rosa, John Cregan, informaron que el 20 de noviembre, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a 12 individuos en el condado de Sonoma, una de las áreas más impactadas por la crisis migratoria en Estados Unidos.

Esta operación ha generado diversas reacciones en la comunidad, donde la preocupación por la seguridad y el bienestar de la ciudadanía se ha intensificado. Al respecto, Cregan afirmó lo siguiente: “El Departamento de Policía de Santa Rosa no participa en operaciones de control migratorio, redadas, intercambio de información ni detenciones del ICE”.

Asimismo, subrayó que la institución no está colaborando con el ICE en estas actividades y que no recibe notificaciones previas sobre su ejecución.

Cabe resaltar que el condado de Sonoma se ha convertido en la última área afectada por las operaciones de control migratorio , tras la detención de este grupo de personas en los condados aledaños.

¿Qué más se sabe sobre estas detenciones?

Según la organización involucrada, los detenidos fueron llevados a oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Francisco, Stockton y Bakersfield. Durante uno de los operativos, activistas y autoridades locales informaron que un niño pequeño quedó desatendido dentro de un vehículo, lo que ha suscitado críticas sobre el manejo de estas situaciones.

En respuesta, las autoridades del condado de Sonoma activaron la Fase 1 de su plan de contingencia ante emergencias migratorias. Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional calificó las acciones como detenciones dirigidas, aunque ICE no ha confirmado oficialmente la identidad de los detenidos ni si serán deportados.