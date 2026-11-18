¡Alarmante! Recientemente, Nicholas Ray Chapman, un hombre de 36 años, fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos por exhibición indecente tras un incidente que se registró el 5 de noviembre de 2026 en una tienda Target ubicada en Amarillo, Texas. Hasta el momento, se realiza una investigación sobre el suceso. AQUÍ todo lo que se sabe.

Reportan arresto y cargos contra hombre que se exhibió en Target

Tal como informó KFDA y Telemundo, Nicholas Ray Chapman, fue arrestado y acusado de exhibición indecente luego de un reciente incidente en una tienda Target en Amarillo.

Este hecho se registró en la tarde del 5 de noviembre, en el local situado en la cuadra 8200 de West I-40. Según el informe de las autoridades, el personal de protección de activos observó inicialmente a Chapman con los genitales expuestos y lo siguió hasta la sección infantil, donde comenzó a realizar actos obscenos . Un agente que llegó al lugar también presenció el acto en esa área.

La policía de Amarillo detuvo al individuo en la tienda y lo trasladó al Centro de Detención del Condado de Potter, donde enfrentó cargos por exhibición indecente, considerado un delito menor de Clase B.

El hombre fue liberado horas después tras abonar la fianza correspondiente.

¿Qué más se conoce sobre el caso?

De acuerdo con los reportes de la policía y los registros judiciales del condado de Potter, la detención se llevó a cabo en flagrancia a las 3.30 p. m.

Actualmente, el proceso penal permanece activo bajo el expediente #PCC-1885-26, pero el hombre se encuentra en libertad.