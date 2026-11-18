André Carrillo no continuará en Corinthians la próxima temporada y anda buscando dónde seguir con su carrera profesional. En ese sentido, desde el extranjero aseguraron un regreso a Alianza Lima para 2027 y ya se comenzó a especular, sobre todo entre la afición. Sin embargo, lo que pocos recuerdan es que 'La Culebra' en su momento negó ser hincha blanquiazul e incluso dijo que podría irse a Universitario de Deportes.

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Resulta que, ahora que las posibilidades de volver al cuadro donde se formó son reales, los seguidores de La Victoria han salido a expresarse en redes sociales y muchos no quieren su retorno. Sobre todo porque recordaron una entrevista que el futbolista de la selección peruana brindó en el programa 'La fe del Cuto', donde rechazó que Alianza Lima sea su club.

" El equipo de mis amores es Al-Hilal. Ninguna (polémica). Las puertas de la crema están abiertas, de aquí más tarde uno nunca sabe. A Arabia no voy a volver, a Perú sí ", indicó en su momento André Carrillo, quien dio a entender que no dirá que es hincha de algún elenco de la Liga 1 debido a que en algún momento puede volver y jugar en el eterno rival. Recordemos que en ese momento se rumoraba una llegada a Universitario.

André Carrillo puede volver a Alianza Lima.

Lo cierto es que, así lo haya dicho para verse profesional, los hinchas no perdonan que haya negado su pasión por Alianza Lima y que incluso diera a entender que podía fichar por la 'U'. Además, a raíz de esas declaraciones la barra de Matute, o al menos la mayoría de aficionados, le puso 'la cruz' a 'La Culebra' y no quieren verlo en el equipo de Pablo Guede.

Trayectoria de André Carrillo