Alianza Lima es uno de los principales equipos del fútbol peruano y de los más populares en Sudamérica. Esto gracias a su historia rica en muchos episodios de gloria. Uno de ellos fue el tetracampeonato de la Primera División obtenido, precisamente, hace 92 años y que ahora el club acaba de sacar a relucir en sus redes sociales. La publicación ha causado una gran cantidad de comentarios.

El elenco de La Victoria asegura haber obtenido cuatro títulos de forma consecutiva: 1931, 1932, 1933 y 1934. Sin embargo, la FPF decidió darle este último a Universitario por una historia ya conocida, aunque los blanquiazules alegan fervientemente que el título les pertenece y no aceptan discusión alguna. Por ello, hoy festejó un nuevo aniversario de aquel histórico momento que vivió el balompié nacional.

Alianza Lima recordó su tetracampeonato

“ Un 18 de noviembre de 1934, alcanzamos una de las mayores hazañas de nuestra historia: el Tetracampeonato. Cuatro títulos consecutivos que marcaron una época y consolidaron nuestro legado. Hoy, 92 años después, recordamos con orgullo aquella conquista que permanecerá para siempre en nuestra historia ”, indicó Alianza Lima a través de su cuenta de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter.

Alianza Lima recordó su tetracampeonato.

De esta forma, los blanquiazules recordaron junto a su hinchada esta fecha especial para ellos, que hasta el día de hoy es sumamente controversial por lo antes mencionado. Si bien oficialmente el título le pertenece a la ‘U’, la institución de Matute asegura que es una injusticia y tiene pruebas de que dice la verdad. La FPF hasta el momento no ha decidido intervenir para evitarse problemas.

Finalmente, es importante resaltar que este puede ser el último año que Alianza Lima tiene como eslogan ser el único tetracampeón del fútbol peruano, ya que Universitario de Deportes aún cuenta con chances de obtener el ‘Tetra’ de la Liga 1. Todo se definirá en las próximas semanas.