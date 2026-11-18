Uno de los ídolos que tiene Universitario de Deportes es José Luis Carranza, quien jugó toda su vida en el elenco de Ate y se ganó el cariño absoluto de su hinchada. En ese aspecto, algunos aficionados se incomodaron al ver que Óscar Vílchez, exfutbolista de Alianza Lima, casi lo llama 'toro' en tono de burla durante la transmisión de un programa en internet. Te contamos todo.

Como muchos sabrán, el popular 'Neka' tiene un canal llamado Fuera de Lugar en el que realiza entrevistas a personajes ligados al fútbol y deporte peruano. En la última edición de su podcast, el cual se realiza en YouTube, el invitado fue el 'Puma' y ambos protagonizaron un particular momento que se ha vuelto tendencia en las diversas plataformas sociales.

Óscar Vílchez se burló del 'Puma' Carranza

"Yo voy así, con quien sea", comenzó indicando José Luis Carranza, haciendo referencia a que siempre fue conocido por encarar a sus rivales sin importar de quién se trate. De inmediato, Óscar Vílchez sorprendió al mundo entero con la siguiente respuesta: " Yo se que tú vas al frente siempre como tun to..., como un to..., como un todo terreno ".

De inmediato, muchos indicaron que la palabra iba a ser toro, ya que, normalmente, los aficionados de Alianza Lima o Sporting Cristal se burlan del ídolo de Universitario de Deportes de esta manera. Lo cierto es que este formato de entrevista ya se hizo conocido por 'Neka', es decir, en los que molesta o 'insulta' a sus invitados. Por lo que no fue nada personal contra el 'Puma' y el mismo ídolo crema ya había sido notificado de las bromas que le iba a hacer.

Finalmente, es importante indicar que la entrevista completa recién estará disponible este miércoles 18 de noviembre en el canal Fuera de Lugar en YouTube. Ahí podrás ver toda la conversación entre ambos exfutbolistas y también las bromas que se realicen dentro de ella.