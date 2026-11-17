El fútbol peruano siempre deja historias particulares cuando se trata de jugadores que defendieron las camisetas de los principales equipos del país. Esta vez, un exfutbolista de Alianza Lima llamó la atención en redes sociales al compartir una publicación en la que aparece vistiendo indumentaria de Universitario de Deportes. Nos referimos a Aldo Corzo, actual referente del conjunto crema.

Mediante sus redes sociales, el lateral, que tuvo un paso por el cuadro blanquiazul durante sus primeros años como futbolista, publicó imágenes sobre su semana acompañado de vestimenta con el logo de la 'U'.

Publicación de Aldo Corzo

" Semanas llenas de FE, bendiciones y muchas cosas por agradecer. Disfrutando de mis lugares favoritos y de los míos ", escribió Aldo Corzo en sus redes sociales.

Aldo Corzo tuvo pasado en Alianza Lima

Como se recuerda, Aldo Corzo tuvo pasado en Alianza Lima, club en el que realizó parte de sus divisiones menores y con el que llegó a debutar en el fútbol profesional. Durante su etapa en la institución blanquiazul, el defensor disputó 48 partidos y anotó un gol.

Trayectoria de Aldo Corzo

Aldo Corzo permaneció en Alianza Lima hasta finales de 2009, cuando pasó a la Universidad San Martín en busca de mayores oportunidades en el fútbol profesional. Posteriormente, también defendió las camisetas de Deportivo Municipal y, desde enero de 2017, se incorporó a Universitario de Deportes, equipo en el que se convirtió en uno de los referentes del plantel.