Piero Magallanes se ha convertido en el jugador que todos los equipos de la Liga 1 desean como su próximo fichaje y eso no pasa desapercibido para Alianza Lima y Universitario de Deportes. Es por eso que, para la temporada 2027, el atacante se perfila para fichar por un club peruano: estamos hablando de Sport Huancayo, que busca renovarlo pronto.

Piero Magallanes, deseado por Alianza Lima y Universitario, suena fuerte para fichar por club de Liga 1

A pesar de que Universitario y Alianza se encuentren interesados en el fichaje de Magallanes, Sport Huancayo busca asegurar la permanencia del extremo derecho de 25 años para la Liga 1 2027.

Piero Magallanes, a pesar del interés de Universitario y Alianza Lima, negocia con Sport Huancayo su renovación para la Liga 1 2027

La periodista Jessica Barrios afirmó que el atacante está en conversaciones con el Rojo Matador de Huancayo; no obstante, existen diferencias económicas. Pese a ello, el conjunto del centro hará un esfuerzo económico para intentar asegurar su continuidad.

“Por otro lado, Piero Magallanes está en negociaciones con el Rojo Matador. Pese a las diferencias económicas, el club hará un esfuerzo para concretar su incorporación", afirmó la comunicadora.

Alianza Lima y Universitario buscan el fichaje de Piero Magallanes

A finales de octubre de 2026, el periodista José Varela informó en su programa ‘Modo Fúbol’ que Alianza Lima mantiene bajo observación a Piero Magallanes con la intención de cerrar su incorporación y sumarlo a las filas blanquiazules para la temporada 2027 de la Liga 1.

Además, antes del inicio del Torneo Clausura 2026, en el programa ‘Al Límite’ de L1MAX señalaron que Universitario de Deportes mostró interés en concretar el fichaje de Magallanes. No obstante, la operación no llegó a cerrarse y, a partir de ahora, todo quedará en la decisión de Fabián Bustos si decide tenerlo en cuenta para el 2027.