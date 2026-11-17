- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
Piero Magallanes, pretendido por Alianza y Universitario, se perfila a firmar por club de Liga 1
Piero Magallanes, futbolista pretendido por Alianza Lima y Universitario de Deportes, suena fuerte para fichar por un club de la Liga 1 para la temporada 2027.
Piero Magallanes se ha convertido en el jugador que todos los equipos de la Liga 1 desean como su próximo fichaje y eso no pasa desapercibido para Alianza Lima y Universitario de Deportes. Es por eso que, para la temporada 2027, el atacante se perfila para fichar por un club peruano: estamos hablando de Sport Huancayo, que busca renovarlo pronto.
PUEDES VER: Christian Ramos, campeón con Alianza, se rindió en elogios ante Universitario: "Me apoyaron"
Piero Magallanes, deseado por Alianza Lima y Universitario, suena fuerte para fichar por club de Liga 1
A pesar de que Universitario y Alianza se encuentren interesados en el fichaje de Magallanes, Sport Huancayo busca asegurar la permanencia del extremo derecho de 25 años para la Liga 1 2027.
Piero Magallanes, a pesar del interés de Universitario y Alianza Lima, negocia con Sport Huancayo su renovación para la Liga 1 2027
La periodista Jessica Barrios afirmó que el atacante está en conversaciones con el Rojo Matador de Huancayo; no obstante, existen diferencias económicas. Pese a ello, el conjunto del centro hará un esfuerzo económico para intentar asegurar su continuidad.
“Por otro lado, Piero Magallanes está en negociaciones con el Rojo Matador. Pese a las diferencias económicas, el club hará un esfuerzo para concretar su incorporación", afirmó la comunicadora.
Alianza Lima y Universitario buscan el fichaje de Piero Magallanes
A finales de octubre de 2026, el periodista José Varela informó en su programa ‘Modo Fúbol’ que Alianza Lima mantiene bajo observación a Piero Magallanes con la intención de cerrar su incorporación y sumarlo a las filas blanquiazules para la temporada 2027 de la Liga 1.
Además, antes del inicio del Torneo Clausura 2026, en el programa ‘Al Límite’ de L1MAX señalaron que Universitario de Deportes mostró interés en concretar el fichaje de Magallanes. No obstante, la operación no llegó a cerrarse y, a partir de ahora, todo quedará en la decisión de Fabián Bustos si decide tenerlo en cuenta para el 2027.
- 1
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación tras resultados de ADT y CD Moquegua por el descenso
- 2
Confirmado: Sporting Cristal recibirá dos puntos en la tabla de Liga 1 y se ilusiona con el título
- 3
Neri Bandiera de Cienciano dio rotundo mensaje por partido ante Sporting Cristal: “El pavo de la fiesta”
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90