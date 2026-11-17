Alianza Lima quedó primero en el Acumulado de la Liga 1 2026 con 69 puntos y fue el mejor equipo peruano de la temporada. Sin embargo, de todas formas protagonizará la lucha por el descenso a la Segunda División del Perú en lo que será la última fecha del Torneo Clausura. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

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El cuadro blanquiazul espera en la final del campeonato nacional y pronto conocerá a su rival, el cual saldrá entre Sporting Cristal, Universitario de Deportes y Sport Huancayo. Bajo esa premisa, previo a que culmine el certamen, los íntimos enfrentarán a FC Cajamarca en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en lo que será un compromiso de suma importancia para los visitantes.

Resulta que el elenco cajamarquino necesita vencer por 8 goles de diferencia a Alianza Lima en su casa para poder salir de la zona de descenso a la Liga 2, ya que se ubica en la penúltima casilla con 29 unidades, a solo un triunfo de alcanzar a ADT de Tarma. Sin embargo, la diferencia de gol en la tabla de posiciones es algo que puede terminar pasándole factura.

FC Cajamarca necesita una goleada sin precedentes ante Alianza Lima.

FC Cajamarca tiene -19 tantos, mientras que ADT posee -12, es decir, si los del interior del país consiguen vencer al cuadro blanquiazul 7-0, igualarán ambos clubes en diferencia de gol; sin embargo, el cuadro de Tarma seguirá un puesto por encima. Por ello, el elenco dirigido por Santiago Acasiete, si gana 8-0, recién ahí hará -11 en diferencia de gol, superando al Vendaval Celeste y permaneciendo en la Liga 1 para la próxima temporada.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Alianza Lima recibirá a FC Cajamarca este sábado 21 de noviembre en Matute, desde las 3.30 p. m. de Perú. La transmisión del partido será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional, canal que podrás sintonizar en DSPORTS y Movistar Deportes tanto en televisión como desde sus respectivas plataformas de streaming.