La última fecha del Torneo Clausura 2026 viene dejando resultados sorpresivos en la lucha por evitar el descenso y mantiene a ADT y FC Cajamarca en disputa por asegurar la permanencia. Sin embargo, los cajamarquinos aún tienen que afrontar su partido ante Alianza Lima, aunque deberán conseguir una abultada goleada en Matute para asegurar su continuidad en la Liga 1.

La goleada que necesita hacerle FC Cajamarca a Alianza Lima para salvarse del descenso

La victoria agónica de CD Moquegua en la última jornada provocó que FC Cajamarca y ADT se disputen el último cupo para evitar el descenso. Sin embargo, el cuadro tarmeño logró rescatar un empate ante Cusco FC y tomó una ventaja de tres puntos sobre su rival.

No obstante, FC Cajamarca aún tiene que enfrentar a Alianza Lima este sábado 21 de noviembre en Matute, un partido que estará obligado a ganar para mantener sus opciones de permanencia en la Liga 1. Sin embargo, los cajamarquinos no solo necesitan la victoria, sino que también deberán conseguirla con una diferencia de ocho goles a su favor.

FC Cajamarca necesita una goleada sin precedentes ante Alianza Lima

Actualmente, ADT ocupa el decimosexto lugar con 32 puntos y una diferencia de goles de -12. Por su parte, FC Cajamarca se ubica en la decimoséptima posición con 29 puntos y una diferencia de goles de -19. De esta forma, el equipo de Santiago Acasiete sigue dependiendo de sí mismo, aunque deberá conseguir una goleada sin precedentes ante un duro rival como los íntimos.

Cabe señalar que Alianza Lima ya no se juega nada en la última jornada, pues se quedó sin opciones de conquistar el Torneo Clausura, aunque tiene asegurada su presencia en la gran final. De esta manera, este partido le servirá como preparación de cara a la disputa por el título.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El encuentro entre Alianza Lima y FC Cajamarca se disputará este sábado 22 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva y será vital para definir al último club que pierda la categoría. Este duelo iniciará a las 3.30 p. m. (hora peruana).