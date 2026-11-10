Atención: Liga 1 anunció cambio de fecha y horario para el Alianza Lima vs FC Cajamarca

En las últimas horas, se dio a conocer que el partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura 2026 presentará un cambio de día y hora que genera impacto en los hinchas blanquiazules que iban a asistir a Matute. Conoce todos los detalles ante esta noticia que se da durante el parón por fecha FIFA.

Partido Alianza Lima vs FC Cajamarca cambió día y horario

Según pudo informar el periodista Gerson Cuba en su cuenta de 'X', la Liga 1 anunciará el cambio de fecha y horario del partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva.

En primera instancia, se indicó que este cotejo se iba a jugar el próximo domingo 22 de noviembre en simultáneo con los choques de Universitario y Sporting Cristal. Sin embargo, ahora este duelo se disputará el sábado 21 de noviembre a las 3.30 p. m. en Matute.

"Liga 1 actualiza el cambio de fecha del Alianza Lima vs F.C. Cajamarca para el 21 de noviembre a las 3.30 en Matute.", manifestó el comunicador en redes sociales.

Alianza Lima y FC Cajamarca se verán cara a cara por la última fecha del Torneo Clausura 2026.

Si bien se esperaba que este cotejo se adelante para el lunes 16 de noviembre en el que también jugaban ADT y CD Moquegua por el descenso, la Liga 1 optó por poner a blanquiazules y cajamarquinos el sábado 21 del mes en mención. De esta manera, los hinchas íntimos esperan que el club anunciar los precios de entradas para que asistan a este último encuentro del segundo certamen del fútbol peruano.

Como se conoce, Alianza Lima perdió toda chance de ser campeón del Torneo Clausura 2026, mientras que FC Cajamarca está penúltimo en la Tabla Acumulada y necesita de una victoria ante los blanquiazules para ilusionarse con la permanencia. Eso sí, debe aguardar qué ocurra en los choques de ADT y CD Moquegua.