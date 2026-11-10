¿Nueva sanción en Alianza? Revelan que se abrirá expediente contra los Navarro por polémica en Matute

Alianza Lima se encuentra enfocado en llegar de la mejor manera a la gran final de la Liga 1 2026 para conquistar el título nacional y quitarle el tetracampeonato a Universitario; no obstante, a pocos días de la definición por el título, en las últimas horas se confirmó la apertura de un expediente contra dos de sus directivos: estamos hablando de Franco Navarro y Franco Navarro Jr.

Revelan que se abrirá expediente contra los Navarro por polémica en Matute

Según información del periodista José Varela, la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 dispuso la apertura de un expediente contra Franco Navarro y su hijo, por los incidentes ocurridos en el Estadio de Matute durante el partido entre Alianza Lima y Cienciano.

"A raíz de estos sucesos que ocurrieron en el estadio de Alianza Lima, aquel partido Alianza Lima-Cienciano, ocurrieron hechos lamentables producto de lo que originó Horacio Melgarejo. También han abierto expediente a Franco Navarro Mandayo y Franco Navarro Monteiro. La Comisión Disciplinaria les ha abierto expediente . Es la información que tenemos a esta hora del día y va veraz y fuerte", dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Abren expediente contra los Navarro

De confirmarse una posible sanción, Alianza Lima corre riesgo de disputar las finales sin la presencia de su gerente deportivo y director deportivo, dependiendo de qué tan severo sea el castigo. Recordemos que los íntimos ya sufrieron la sanción de su entrenador Pablo Guede, quien fue suspendido por dos fechas tras el fuerte altercado con Hernán Barcos en el partido ante Sporting Cristal.

¿Qué hicieron los Navarro y por qué podrían ser sancionados?

Como se recuerda, durante el encuentro ante el ‘Papá’, Horacio Melgarejo fue expulsado en pleno partido y realizó gestos desafiantes a la hinchada blanquiazul mientras se retiraba a los camerinos. Dicha acción desató la furia de los Navarro, que fueron a increparle por su accionar y tuvieron que ser retenidos por miembros de seguridad para que la situación no escale a mayores.

En las imágenes registradas desde el estadio incluso se observa que uno de ellos (Franco Navarro Mandayo), le arrojó un balón al técnico argentino mientras descendía por el túnel que conduce a los vestidores.