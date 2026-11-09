¿Eryc Castillo no seguirá en Alianza Lima para el 2027? Ecuatoriano sorprende con respuesta

Alianza Lima igualó 1-1 ante Chankas en Andahuaylas y le dijo adiós a la lucha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, descansan en estos días para prepararse de lleno para la gran final de la Liga 1. Uno de los jugadores que ha tomado protagonismo en tienda blanquiazul es Eryc Castillo, quien curiosamente sorprendió con firme mensaje sobre su continuidad en La Victoria.

¿Eryc Castillo seguirá en Alianza Lima para 2027?

Recientemente, la delegación de Alianza Lima llegó a la capital luego de su partido ante Chankas. Algunos jugadores se dieron el tiempo de declarar a la prensa y uno de ellos fue Eryc Castillo. Muy aparte de las consultas por saber cómo afrontar lo que resta de la temporada, el extremo ecuatoriano respondió ante la incógnita de su continuidad en tienda íntima.

Fiel a su estilo, Castillo dejó en claro que se tomen con calma este aspecto que no es de relevancia ahora mismo. El jugador está 100% concentrado en la obtención del título nacional, por lo que ahora espera trabajar en ello. Luego de este hecho, comunicará su decisión definitiva a los dirigentes y a la hinchada.

"Tranquilo muchachos, después se van a enterar (sobre su continuidad en Alianza Lima) Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar", declaró Eryc Castillo en imágenes registradas por Raúl Chávez.

(VIDEO: Raúl Chávez)

¿Cuándo termina el contrato de Eryc Castillo con Alianza Lima?

Según revela el reconocido portal Transfermarkt, Eryc Castillo tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, producto de una renovación en la temporada 2025. Eso sí, el jugador puede aceptar una oferta del exterior en caso se presente y desligarse del plantel blanquiazul de cara al próximo año.