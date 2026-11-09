Extranjero de Alianza Lima dejó preocupante declaración de cara a la final: “No puedo caminar”

Alianza Lima empató 1-1 con Los Chankas y quedó sin chances de conseguir el Torneo Clausura. No obstante, tras haber alcanzado el Apertura y también asegurado el primer lugar de la tabla acumulada, los blanquiazules clasificaron de manera directa a los playoffs por el título nacional y estarán a la espera de su rival que saldrá de Universitario, Sport Huancayo o Sporting Cristal.

A pesar de que los íntimos ya aseguraron su presencia en esta instancia, puede que una de las figuras claves de Pablo Guede no llegue en buen estado. ¿De quién estamos hablando? Nicolás Díaz. El chileno terminó el partido ante Los Chankas con bastantes molestias e incluso dejó la cancha ayudado por sus compañeros. Un día después del encuentro, el futbolista aseguró que no puede caminar y que ojalá no sea nada grave su lesión.

¿Qué dijo Nicolás Díaz sobre su lesión?

El futbolista fue alcanzado por la prensa al llegar a la capital y dejó una preocupante declaración sobre su golpe: “ No puedo caminar , o sea... Vamos a esperar al miércoles el examen, o sea... Ojalá no sea nada”. Luego, añadió que se encontraba muy adolorido.

Cuando fue consultado sobre si todavía hay tiempo para recuperarse de cara a la final, Nicolás Díaz señaló: “Sí, igual están todos preparados. Todo el equipo está preparado para el que le toque, así que nada”.

Con respecto al posible rival que enfrentarían, el futbolista fue enfático al decir que no prefiere a ninguno en particular: “Nada. El que sea. Para ser campeón hay que ganarle al que sea”.

Finalmente, se refirió a si el plantel blanquiazul tiene un temor de enfrentar a Universitario en una posible final: “No sé, es lo que piensa la gente, nosotros no lo pensamos. Lo que piensa la gente no... no influye en nosotros”.