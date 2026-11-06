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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificaciones y resultados en la fecha 16

Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo lideran el Torneo Clausura 2026 con 31 unidades.

Gary Huaman
Sporting Critsal, Universitario y Sport Huancayo tienen 31 puntos en el Clausura.
Sporting Critsal, Universitario y Sport Huancayo tienen 31 puntos en el Clausura. | Foto: composición Líbero
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Entramos en la recta final del Torneo Clausura 2026 y tenemos tres clubes que tienen prioridad para llevarse esta competencia y forzar una definición con Alianza Lima. En primer lugar se encuentra Sporting Cristal con 31 unidades que visitará a ADT en Tarma; luego Universitario, que tiene la misma cantidad de puntos, recibirá a CD Moquegua en el Monumental y Sport Huancayo, que también tiene 31, jugará contra Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Revisa acá la programación, resultados y la tabla de posiciones.

Pablo Guede fue suspendido por dos jornadas del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PosiciónClubPJDGPuntos
1Sporting Cristal151731
2Universitario151131
3Sport Huancayo15831
4Deportivo Garcilaso151228
5Alianza Lima15828
6Alianza Atlético15128
7FBC Melgar15826
8Juan Pablo II15825
9Sport Boys15625
10Cusco FC16224
11Atlético Grau16-321
12Cienciano15-317
13Comerciantes Unidos15-115
14Los Chankas CyC15-1611
15ADT15-1311
16CD Moquegua15-1411
17FC Cajamarca15-1611
18UTC15-150

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de Liga 1 Perú

Viernes 6 de noviembre

  • Atlético Grau 3-0 Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

  • ADT vs Sporting Cristal | 1.00 p. m.
  • FC Cajamarca vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
  • FBC Melgar vs Juan Pablo II | 6.00 p. m.
  • Cienciano vs Sport Huancayo | 8.30 p. m.

Domingo 8 de noviembre

  • Los Chankas CyC vs Alianza Lima | 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs UTC | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m.
  • Universitario vs CD Moquegua | 8.30 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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