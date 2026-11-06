Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificaciones y resultados en la fecha 16
Sporting Cristal, Universitario y Sport Huancayo lideran el Torneo Clausura 2026 con 31 unidades.
Entramos en la recta final del Torneo Clausura 2026 y tenemos tres clubes que tienen prioridad para llevarse esta competencia y forzar una definición con Alianza Lima. En primer lugar se encuentra Sporting Cristal con 31 unidades que visitará a ADT en Tarma; luego Universitario, que tiene la misma cantidad de puntos, recibirá a CD Moquegua en el Monumental y Sport Huancayo, que también tiene 31, jugará contra Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. Revisa acá la programación, resultados y la tabla de posiciones.
PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1
|Sporting Cristal
|15
|17
|31
|2
|Universitario
|15
|11
|31
|3
|Sport Huancayo
|15
|8
|31
|4
|Deportivo Garcilaso
|15
|12
|28
|5
|Alianza Lima
|15
|8
|28
|6
|Alianza Atlético
|15
|1
|28
|7
|FBC Melgar
|15
|8
|26
|8
|Juan Pablo II
|15
|8
|25
|9
|Sport Boys
|15
|6
|25
|10
|Cusco FC
|16
|2
|24
|11
|Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12
|Cienciano
|15
|-3
|17
|13
|Comerciantes Unidos
|15
|-1
|15
|14
|Los Chankas CyC
|15
|-16
|11
|15
|ADT
|15
|-13
|11
|16
|CD Moquegua
|15
|-14
|11
|17
|FC Cajamarca
|15
|-16
|11
|18
|UTC
|15
|-15
|0
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de Liga 1 Perú
Viernes 6 de noviembre
- Atlético Grau 3-0 Cusco FC
Sábado 7 de noviembre
- ADT vs Sporting Cristal | 1.00 p. m.
- FC Cajamarca vs Alianza Atlético | 3.30 p. m.
- FBC Melgar vs Juan Pablo II | 6.00 p. m.
- Cienciano vs Sport Huancayo | 8.30 p. m.
Domingo 8 de noviembre
- Los Chankas CyC vs Alianza Lima | 1.00 p. m.
- Sport Boys vs UTC | 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos | 6.00 p. m.
- Universitario vs CD Moquegua | 8.30 p. m.
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