Universitario puede clasificar a la final directa sin ser campeón del Clausura: ¿Qué necesita?
Universitario todavía tiene chances de clasificar a la final directa con Alianza Lima sin ganar el Clausura. Repasa los resultados que necesita para este escenario.
Universitario de Deportes tenía como objetivo disputar la final directa con Alianza Lima, pero sus últimos resultados han complicado sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura y parece condenado a disputar previamente las semifinales, aunque todavía le quedan algunas opciones.
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Por ejemplo, si la 'U' gana a Sport Huancayo en la última fecha y Sporting Cristal no vence a Cienciano, los cremas serán campeones del segundo certamen del año y accederán directamente a la definición por el título.
Además, todavía existe la posibilidad de que Universitario se clasifique a la final directa sin obtener el Clausura. ¿Qué resultados necesita para que se concrete este escenario? Repasemos.
Universitario no pasó del empate ante Moquegua
Primero, debe esperar que gane Alianza Atlético a Melgar, luego necesita que Sporting Cristal pierda ante Cienciano. Con esto, la 'U' tendría que empatar en la última jornada y así Sport Huancayo es campeón del Clausura, pero quedaría fuera de los ocho primeros, por lo que tendríamos final directa entre los 'merengues' ante Alianza Lima.
Sin embargo, se sabe que Universitario irá por los tres puntos a la Incontrastable y pondrá freno a las especulaciones, porque sin importar el desenlace del Clausura, tiene al menos asegurada una semifinal y seguiría con la chance de ser tetracampeón.
¿Cuándo juega Universitario ante Sport Huancayo?
El partido entre Universitario y Sport Huancayo se juega el domingo 22 de diciembre, en hora por confirmar, aunque todo apunta a que será a partir de las 3.30 p. m.
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