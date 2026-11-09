Universitario puede clasificar a la final directa sin ser campeón del Clausura: ¿Qué necesita?

Universitario de Deportes tenía como objetivo disputar la final directa con Alianza Lima, pero sus últimos resultados han complicado sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura y parece condenado a disputar previamente las semifinales, aunque todavía le quedan algunas opciones.

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Por ejemplo, si la 'U' gana a Sport Huancayo en la última fecha y Sporting Cristal no vence a Cienciano, los cremas serán campeones del segundo certamen del año y accederán directamente a la definición por el título.

Además, todavía existe la posibilidad de que Universitario se clasifique a la final directa sin obtener el Clausura. ¿Qué resultados necesita para que se concrete este escenario? Repasemos.

Universitario no pasó del empate ante Moquegua

Primero, debe esperar que gane Alianza Atlético a Melgar, luego necesita que Sporting Cristal pierda ante Cienciano . Con esto, la 'U' tendría que empatar en la última jornada y así Sport Huancayo es campeón del Clausura, pero quedaría fuera de los ocho primeros , por lo que tendríamos final directa entre los 'merengues' ante Alianza Lima.

Sin embargo, se sabe que Universitario irá por los tres puntos a la Incontrastable y pondrá freno a las especulaciones, porque sin importar el desenlace del Clausura, tiene al menos asegurada una semifinal y seguiría con la chance de ser tetracampeón.

¿Cuándo juega Universitario ante Sport Huancayo?

El partido entre Universitario y Sport Huancayo se juega el domingo 22 de diciembre, en hora por confirmar, aunque todo apunta a que será a partir de las 3.30 p. m.