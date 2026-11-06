Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 16 del Clausura

Se viene la esperada fecha 16 del Torneo Clausura con partidos de alto nivel. Dado este panorama, la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 comienza a tomar mayor relevancia en lo que serán las clasificaciones a torneos internacionales, así como la parte baja con los descensos. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que Universitario busca sostenerse en la segunda casilla. Sporting Cristal anhela estar entre los 8 mejores ante una posible semifinal.

Tabla Acumulada Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 32 30 68 2. Universitario 32 20 60 3. FBC Melgar 32 17 54 4. Deportivo Garcilaso 32 15 54 5. Cusco FC 33 -1 51 6. Sporting Cristal 32 15 50 7. Cienciano 32 9 50 8. Alianza Atlético 32 3 49 9. Sport Huancayo 32 -2 47 10. Los Chankas 32 -12 47 11. Sport Boys 32 2 41 12. Juan Pablo II 32 -10 41 13. Atlético Grau 33 -9 37 14. Comerciantes Unidos 32 -3 36 15. ADT 32 -12 30 16. CD Moquegua 32 -21 29 17. FC Cajamarca 32 -21 26 18. UTC 32 -20 13

Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sporting Cristal 15 17 31 2. Universitario 15 11 31 3. Sport Huancayo 15 8 31 4. Deportivo Garcilaso 15 12 28 5. Alianza Lima 15 8 28 6. Alianza Atlético 15 1 28 7. FBC Melgar 15 8 26 8. Juan Pablo II 15 8 25 9. Sport Boys 15 6 25 10. Cusco FC 16 2 24 11. Atlético Grau 16 -3 21 12. Cienciano 15 -3 17 13. Comerciantes Unidos 15 -1 15 14. Los Chankas 15 -16 13 15. ADT 15 -13 11 16. CD Moquegua 15 -14 11 17. FC Cajamarca 15 -16 11 18. UTC 15 -15 0

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Atlético Grau 3-0 Cusco FC

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

ADT vs Sporting Cristal - 1.00 p. m.

FC Cajamarca vs Alianza Atlético - 3.30 p. m.

FBC Melgar vs Juan Pablo II - 6.00 p. m.

Cienciano vs Sport Huancayo - 8.30 p. m.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE