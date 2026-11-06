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Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 16 del Clausura

Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 durante la fecha 16 del Torneo Clausura con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Diego Medina
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 durante la fecha 16 del Clausura.
Así va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 durante la fecha 16 del Clausura. | Foto: Composición LÍBERO.
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Se viene la esperada fecha 16 del Torneo Clausura con partidos de alto nivel. Dado este panorama, la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 comienza a tomar mayor relevancia en lo que serán las clasificaciones a torneos internacionales, así como la parte baja con los descensos. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que Universitario busca sostenerse en la segunda casilla. Sporting Cristal anhela estar entre los 8 mejores ante una posible semifinal.

Pablo Guede fue suspendido por dos jornadas del Torneo Clausura 2026.

PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura

Tabla Acumulada Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima323068
2. Universitario322060
3. FBC Melgar321754
4. Deportivo Garcilaso321554
5. Cusco FC33-151
6. Sporting Cristal321550
7. Cienciano32950
8. Alianza Atlético32349
9. Sport Huancayo32-247
10. Los Chankas32-1247
11. Sport Boys32241
12. Juan Pablo II32-1041
13. Atlético Grau33-937
14. Comerciantes Unidos32-336
15. ADT32-1230
16. CD Moquegua32-2129
17. FC Cajamarca32-2126
18. UTC32-2013

Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Sporting Cristal151731
2. Universitario151131
3. Sport Huancayo15831
4. Deportivo Garcilaso151228
5. Alianza Lima15828
6. Alianza Atlético15128
7. FBC Melgar15826
8. Juan Pablo II15825
9. Sport Boys15625
10. Cusco FC16224
11. Atlético Grau16-321
12. Cienciano15-317
13. Comerciantes Unidos15-115
14. Los Chankas15-1613
15. ADT15-1311
16. CD Moquegua15-1411
17. FC Cajamarca15-1611
18. UTC15-150

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

  • Atlético Grau 3-0 Cusco FC

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • ADT vs Sporting Cristal - 1.00 p. m.
  • FC Cajamarca vs Alianza Atlético - 3.30 p. m.
  • FBC Melgar vs Juan Pablo II - 6.00 p. m.
  • Cienciano vs Sport Huancayo - 8.30 p. m.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • Los Chankas vs Alianza Lima - 1.00 p. m.
  • Sport Boys vs UTC - 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos - 6.00 p. m.
  • Universitario vs CD Moquegua - 8.30 p. m.
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Coordinador Web en Líbero.

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