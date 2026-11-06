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Tabla Acumulada Liga 1 2026: así va la clasificación por la fecha 16 del Clausura
Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 durante la fecha 16 del Torneo Clausura con Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
Se viene la esperada fecha 16 del Torneo Clausura con partidos de alto nivel. Dado este panorama, la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 comienza a tomar mayor relevancia en lo que serán las clasificaciones a torneos internacionales, así como la parte baja con los descensos. Alianza Lima es líder absoluto, mientras que Universitario busca sostenerse en la segunda casilla. Sporting Cristal anhela estar entre los 8 mejores ante una posible semifinal.
PUEDES VER: Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tomó firme decisión con el club tras ser suspendido en el Clausura
Tabla Acumulada Liga 1 2026: fecha 16 del Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|32
|30
|68
|2. Universitario
|32
|20
|60
|3. FBC Melgar
|32
|17
|54
|4. Deportivo Garcilaso
|32
|15
|54
|5. Cusco FC
|33
|-1
|51
|6. Sporting Cristal
|32
|15
|50
|7. Cienciano
|32
|9
|50
|8. Alianza Atlético
|32
|3
|49
|9. Sport Huancayo
|32
|-2
|47
|10. Los Chankas
|32
|-12
|47
|11. Sport Boys
|32
|2
|41
|12. Juan Pablo II
|32
|-10
|41
|13. Atlético Grau
|33
|-9
|37
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-3
|36
|15. ADT
|32
|-12
|30
|16. CD Moquegua
|32
|-21
|29
|17. FC Cajamarca
|32
|-21
|26
|18. UTC
|32
|-20
|13
Tabla Torneo Clausura 2026: así va la clasificación por la fecha 16
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sporting Cristal
|15
|17
|31
|2. Universitario
|15
|11
|31
|3. Sport Huancayo
|15
|8
|31
|4. Deportivo Garcilaso
|15
|12
|28
|5. Alianza Lima
|15
|8
|28
|6. Alianza Atlético
|15
|1
|28
|7. FBC Melgar
|15
|8
|26
|8. Juan Pablo II
|15
|8
|25
|9. Sport Boys
|15
|6
|25
|10. Cusco FC
|16
|2
|24
|11. Atlético Grau
|16
|-3
|21
|12. Cienciano
|15
|-3
|17
|13. Comerciantes Unidos
|15
|-1
|15
|14. Los Chankas
|15
|-16
|13
|15. ADT
|15
|-13
|11
|16. CD Moquegua
|15
|-14
|11
|17. FC Cajamarca
|15
|-16
|11
|18. UTC
|15
|-15
|0
Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
- Atlético Grau 3-0 Cusco FC
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
- ADT vs Sporting Cristal - 1.00 p. m.
- FC Cajamarca vs Alianza Atlético - 3.30 p. m.
- FBC Melgar vs Juan Pablo II - 6.00 p. m.
- Cienciano vs Sport Huancayo - 8.30 p. m.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
- Los Chankas vs Alianza Lima - 1.00 p. m.
- Sport Boys vs UTC - 3.30 p. m.
- Deportivo Garcilaso vs Comerciantes Unidos - 6.00 p. m.
- Universitario vs CD Moquegua - 8.30 p. m.
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