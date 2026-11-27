Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura y se quedó con el primer lugar de la tabla acumulada, por lo que accedió a la final de la Liga 1 2026 de manera directa. Sin embargo, existe un dato curioso durante la campaña que han tenido los dirigidos por Pablo Guede en toda la temporada y apenas han registrado dos penales a favor .

Según apuntó L1 Max, Alianza Lima es el equipo con menos penales cobrados a favor en este 2026 debido a que solo les pitaron dos en 34 fechas jugadas entre el Torneo Apertura y el Clausura. A pesar de esto, los blanquiazules fueron uno de los equipos más goleadores del año con 59 tantos y lideraron el acumulado con 72 puntos.

Pero lo más curioso es que ambas faltas fueron cobradas en la primera y segunda fecha del Torneo Apertura ante Sport Huancayo y Comerciantes Unidos, respectivamente. Frente al Rojo Matador sirvió para abrir el marcador a los 35 minutos y contra las Águilas Cutervinas, fue para sentenciar el encuentro. Ambas faltas fueron tiradas por Paolo Guerrero y los dos encuentros terminaron por dos-uno a favor de los íntimos.

Estadística de Alainza Lima. Foto: Liga 1

Penales cobrados para los clubes de la Liga 1 2026

En cuanto a los demás equipos, el club que más penales a favor recibió fue Sport Huancayo con 11, seguido de Juan Pablo II con 10. Misma cantidad que Cusco FC. Luego, le siguen Comerciantes Unidos, Universitario, Atlético Grau, Sport Boys y Cienciano con 8.

Con 7 están Deportivo Garcilaso, FBC Melgar, CD Moquegua y FC Cajamarca. Luego, ADT tiene 6 a favor, mientras que Alianza Atlético, UTC, Sporting Cristal y Los Chankas tienen 5. Esta estadística la cierra Alianza Lima con apenas dos penales cobrados.

Alianza Lima se prepara para la final

El equipo de Pablo Guede se encuentra realizando trabajos de entrenamiento de cara a la final. Solamente están esperando al rival que saldrá de Sport Huancayo o Universitario de Deportes. La buena noticia para todos los íntimos es que no registran jugadores lesionados y todos llegarán aptos.