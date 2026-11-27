Alianza Lima se encuentra entrenando para disputar las finales de la Liga 1, pero en paralelo, la directiva trabaja en la conformación de su plantel para la próxima temporada. Uno de los nombres que aparece en carpeta es el de Carlos Zambrano. Precisamente, el 'León' sorprendió al pronunciarse sobre estos rumores y aclaró si volverá a Matute.

Carlos Zambrano confirmó si se convertirá en fichaje de Alianza Lima

Durante una conversación con el programa ‘El Arranque’, el defensa nacional fue consultado sobre los rumores que lo vinculan con un posible regreso a Alianza Lima. Sin embargo, fue contundente al descartar que exista una negociación en marcha.

Según indicó Carlos Zambrano, la noticia surgió a raíz de especulaciones en redes sociales y, por el momento, no tiene nada concreto para volver al cuadro de La Victoria. No obstante, reconoció que le ilusiona la posibilidad de regresar al club.

Carlos Zambrano rechazó que tenga propuesta de Alianza Lima para 2027.

“ Por ahora, son especulaciones que veo en las redes y en la televisión. No hay nada concreto, pero a cada jugador le ilusiona, sobre todo a mí, por lo que pasé en el club. Más allá de eso, soy un hincha aliancista que se pudo haber equivocado en su momento y siempre le voy a desear lo mejor al club”.

Del mismo modo, el ‘León’ indicó que, pese a los problemas que tuvo, sigue siendo un hincha acérrimo de Alianza Lima, por lo que siempre expresará sus mejores deseos para el futuro de la institución.

“Si en algún momento se da la oportunidad de regresar o no, siempre le desearé lo mejor a todos mis compañeros, porque tengo una muy buena relación con el cuerpo técnico, los compañeros y algunos dirigentes. Los problemas externos ya quedaron atrás”, complementó.

Carlos Zambrano se refirió a su futuro en Sport Boys

Por otro lado, Carlos Zambrano manifestó que aún no ha definido su futuro deportivo y mantiene una oferta de Sport Boys. Sin embargo, se encuentra esperando el final de temporada para tomar una decisión final.

“No es que haya descartado nada ni le haya firmado algo a Boys, pero se lo dejé claro desde el primer momento. Quería terminar bien el año jugando. Lamentablemente, una lesión me afectó en las últimas dos fechas, pero creo que hice un torneo aceptable. Le retribuí mucho a la gente del Callao, ya que también soy chalaco”, manifestó.