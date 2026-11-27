Universitario de Deportes enfrentará a Sport Huancayo en el IPD de Huancayo por la primera semifinal de la Liga 1 2026. Sin embargo, el cuadro merengue tendrá algunas bajas bastante importantes para el primer playoff de cara al título nacional.

Uno de los nombres que parece se perderá este encuentro es César Inga. El futbolista se resintió del tobillo derecho y no ha podido entrenar con normalidad, por lo que Fabián Bustos tomará una importante decisión en su puesto de cara a la primera semifinal.

¿Quién será el carrilero izquierdo en el Universitario vs Sport Huancayo?

De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube 'Colectivo World', el estratega merengue usará a Matías Di Benedetto como carrilero izquierdo en lugar del panameño Gutiérrez .

Matías Di Benedetto será carrilero. Foto: Colectivo World

"Tengo entendido que van a viajar todos, menos uno. Posiblemente. César Inga no está completamente descartado, pero viaja. Puede quedar fuera de lista, si, puede estar en banco, si, ¿puede que arranque? Dudo mucho. ¿Quién fue probado por izquierda o como carrilero de izquierda? No fue el panameño Gutiérrez. Fue Matías di Benedetto. Bien paradito línea de 5 y entiendo que lo probaron así”, señaló el comunicador.

Tras esto, Peralta añadió cuál será la defensa con línea de 5 que usaría Fabián Bustos para el partido ante el Rojo Matador: “La defensa sería Romero está, la volante se define mañana. La defensa hasta ahora es Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo y Di Benedetto”.

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo?

La primera semifinal entre Universitario vs Sport Huancayo se jugará este domingo 29 de diciembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el IPD de Huancayo y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.