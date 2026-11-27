Con miras al amistoso que disputará la selección peruana ante Panamá el próximo miércoles 9 de noviembre, una de las novedades en la reciente nómina de Mano Menezes es Samuel Pereda, futbolista que pertenece a Alianza Lima pero que todavía no debutó en el primer equipo. ¿Quién es y de qué juega? Conoce todo sobre este elemento blanquiazul.

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Samuel Alexander Pereda Letts es un defensa central peruano-estadounidense de 18 años que forma parte de las divisiones menores del club Íntimo. Nacido el 28 de julio de 2008 en Nueva Jersey, Estados Unidos —de padre peruano y madre estadounidense—, inició su formación futbolística en academias norteamericanas como North Carolina Fusion, Queen City Mutiny FC y las categorías juveniles del Charlotte FC.

En 2024, el joven zaguero se trasladó al Perú para incorporarse a las divisiones formativas de Alianza Lima. Desde su llegada a la institución de La Victoria, ha venido sumando rodaje competitivo tanto en las categorías sub-17 y sub-18 como en el equipo de reserva que disputa la Liga 3.

Samuel Pereda con camiseta de Alianza Lima

Dentro del terreno de juego, Pereda se desempeña como un zaguero central de perfil zurdo que destaca por su envergadura física de 1.85 metros de estatura . Dichas características le permiten cubrir el sector izquierdo de la zaga con buen alcance en los duelos individuales y solvencia en el juego aéreo, consolidándose como un proyecto de defensa moderno tras combinar la escuela formativa estadounidense con su adaptación al fútbol local.

A nivel internacional, su proyección lo llevó a integrar los procesos de las selecciones juveniles de Perú en las categorías sub-17 y sub-20, logrando con esta última la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos (ODESUR) de 2026. Gracias a este recorrido con la 'Bicolor' y su presente en el elenco 'Blanquiazul', Mano Menezes decidió darle su primera oportunidad en la selección absoluta para el duelo frente al combinado panameño.