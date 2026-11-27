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Las sorpresas en la lista de convocados de Perú para el amistoso ante Panamá
Mano Menezes anunció su lista de convocados para el amistoso ante Panamá y sorprendió al incluir a varios nombres nuevos en su nómina. Conoce quiénes son.
La selección peruana de fútbol afrontará su último partido amistoso del año ante su similar de Panamá. Los dirigidos por Mano Menezes buscarán cerrar el 2026 con una nueva victoria tras superar por 2-0 a Bolivia en Matute. En ese sentido, el estratega brasileño anunció su lista de convocados y sorprendió al incluir a nuevos nombres para este encuentro ante los centroamericanos.
Las sorpresas en la lista de convocados de Perú para amistoso ante Panamá
- Carlos Cabello (Cienciano)
- Mauricio Arrasco (FC Cajamarca)
- Beto da Silva (Deportivo Garcilaso)
- Diego Henríquez (Sporting Cristal)
- César Bautista (Sporting Cristal)
- Mathías Llontop (Sport Boys)
- Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso)
- Arón Sánchez (Juan Pablo II)
- Erick Canales (Deportivo Garcilaso)
- Jonathan Bilbao (Carabobo - Venezuela)
- Samuel Pereda (Alianza Lima)
- Diego Soto (Cusco FC)
- Hernán Lupu (Alianza Atlético)
- Gerson Barreto (Cienciano)
- Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso)
- Matías Succar (Cienciano)
Al no ser un partido por fecha FIFA y ante la necesidad de buscar nuevos valores para aumentar el universo de jugadores, Mano Menezes optó por llamar a varios jugadores nuevos que culminaron sus participaciones en la Liga 1 2026 y otros que militan en el extranjero.
Mauricio Arrasco es sin duda una de las grandes novedades en la nómina de la ‘Bicolor’, el volante ofensivo ya había sido voceado en procesos anteriores; sin embargo, no fue hasta hoy que se concretó su tan esperada convocatoria.
Mauricio Arrasco recibió su primer llamado a la selección peruana
Otro de los nuevos nombres que no ha pasado desapercibido es el de Carlos Cabello. El lateral derecho de Cienciano tuvo una destacada actuación con el Papá tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, lo que lo llevó a recibir el llamado a la Videna.
Beto da Silva entró a la órbita de la selección luego de varios años. El delantero no era convocado desde marzo de 2019 para los amistosos ante Paraguay y El Salvador bajo la dirección de Ricardo Gareca. ‘Betoto’ viene de concretar una de las temporadas más regulares de su carrera al marcar 11 goles con Deportivo Garcilaso.
De esta manera, Mano Menezes tendrá una oportunidad para evaluar a los nuevos convocados y observar su rendimiento con la camiseta de la selección peruana. El amistoso ante Panamá será una prueba importante para que los futbolistas puedan demostrar que tienen condiciones para mantenerse en la órbita de la Bicolor.
¿Cuándo juega Perú vs Panamá?
Vale recordar que Perú y Panamá se enfrentarán este miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana y panameña) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad imperial de Cusco.
Lista de convocados de la selección peruana
Arqueros
- Matías Córdova — Comerciantes Unidos
- Diego Enríquez — Sporting Cristal
- César Bautista — Sporting Cristal
Defensas
- Aldair Salazar — D. Garcilaso
- Arón Sánchez — Juan Pablo II
- Carlos Cabello — Cienciano
- Erick Canales — D. Garcilaso
- Jonathan Bilbao — Carabobo (VEN)
- Mathías Llontop — Sport Boys
- Matías Lazo — FBC Melgar
- Matías Zegarra — FBC Melgar
- Samuel Pereda — Alianza Lima
Mediocampistas
- Beto da Silva — D. Garcilaso
- Diego Soto — Cusco FC
- Erinson Ramírez — Juan Pablo II
- Gerson Barreto — Cienciano
- Hernán Lupu — Alianza Atlético
- Mauricio Arrasco — FC Cajamarca
- Oslimg Mora — Sport Boys
Delanteros
- Bassco Soyer — Gil Vicente (POR)
- Christopher Olivares — D. Garcilaso
- Jhonny Vidales — FBC Melgar
- Matías Succar — Cienciano
Lista de convocados de Perú para enfrentar a Panamá
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