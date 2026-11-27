La selección peruana de fútbol afrontará su último partido amistoso del año ante su similar de Panamá. Los dirigidos por Mano Menezes buscarán cerrar el 2026 con una nueva victoria tras superar por 2-0 a Bolivia en Matute. En ese sentido, el estratega brasileño anunció su lista de convocados y sorprendió al incluir a nuevos nombres para este encuentro ante los centroamericanos.

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Las sorpresas en la lista de convocados de Perú para amistoso ante Panamá

Carlos Cabello (Cienciano)

Mauricio Arrasco (FC Cajamarca)

Beto da Silva (Deportivo Garcilaso)

Diego Henríquez (Sporting Cristal)

César Bautista (Sporting Cristal)

Mathías Llontop (Sport Boys)

Aldair Salazar (Deportivo Garcilaso)

Arón Sánchez (Juan Pablo II)

Erick Canales (Deportivo Garcilaso)

Jonathan Bilbao (Carabobo - Venezuela)

Samuel Pereda (Alianza Lima)

Diego Soto (Cusco FC)

Hernán Lupu (Alianza Atlético)

Gerson Barreto (Cienciano)

Christopher Olivares (Deportivo Garcilaso)

Matías Succar (Cienciano)

Al no ser un partido por fecha FIFA y ante la necesidad de buscar nuevos valores para aumentar el universo de jugadores, Mano Menezes optó por llamar a varios jugadores nuevos que culminaron sus participaciones en la Liga 1 2026 y otros que militan en el extranjero.

Mauricio Arrasco es sin duda una de las grandes novedades en la nómina de la ‘Bicolor’, el volante ofensivo ya había sido voceado en procesos anteriores; sin embargo, no fue hasta hoy que se concretó su tan esperada convocatoria.

Mauricio Arrasco recibió su primer llamado a la selección peruana

Otro de los nuevos nombres que no ha pasado desapercibido es el de Carlos Cabello. El lateral derecho de Cienciano tuvo una destacada actuación con el Papá tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana, lo que lo llevó a recibir el llamado a la Videna.

Beto da Silva entró a la órbita de la selección luego de varios años. El delantero no era convocado desde marzo de 2019 para los amistosos ante Paraguay y El Salvador bajo la dirección de Ricardo Gareca. ‘Betoto’ viene de concretar una de las temporadas más regulares de su carrera al marcar 11 goles con Deportivo Garcilaso.

De esta manera, Mano Menezes tendrá una oportunidad para evaluar a los nuevos convocados y observar su rendimiento con la camiseta de la selección peruana. El amistoso ante Panamá será una prueba importante para que los futbolistas puedan demostrar que tienen condiciones para mantenerse en la órbita de la Bicolor.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá?

Vale recordar que Perú y Panamá se enfrentarán este miércoles 9 de diciembre a las 6.00 p. m. (hora peruana y panameña) en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en la ciudad imperial de Cusco.

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros

Matías Córdova — Comerciantes Unidos

Diego Enríquez — Sporting Cristal

César Bautista — Sporting Cristal

Defensas

Aldair Salazar — D. Garcilaso

Arón Sánchez — Juan Pablo II

Carlos Cabello — Cienciano

Erick Canales — D. Garcilaso

Jonathan Bilbao — Carabobo (VEN)

Mathías Llontop — Sport Boys

Matías Lazo — FBC Melgar

Matías Zegarra — FBC Melgar

Samuel Pereda — Alianza Lima

Mediocampistas

Beto da Silva — D. Garcilaso

Diego Soto — Cusco FC

Erinson Ramírez — Juan Pablo II

Gerson Barreto — Cienciano

Hernán Lupu — Alianza Atlético

Mauricio Arrasco — FC Cajamarca

Oslimg Mora — Sport Boys

Delanteros

Bassco Soyer — Gil Vicente (POR)

Christopher Olivares — D. Garcilaso

Jhonny Vidales — FBC Melgar

Matías Succar — Cienciano