La selección peruana de fútbol afrontará su último amistoso del año ante su similar de Panamá por fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes buscan cerrar el 2026 con una nueva victoria que les permita mejorar su imagen tras superar por 2-0 a Bolivia el pasado 13 de noviembre con goles de Gianluca Lapadula y Maxloren Castro. En ese sentido, en las últimas horas se reveló cuándo saldrá la lista de convocados de la Blanquirroja.

¿Cuándo sale la lista de convocados de la selección peruana para partido ante Panamá?

Según información del periodista Eduardo Combe, la nómina de la Bicolor se dará a conocer entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, es decir, este fin de semana a falta de confirmar si será divulgado antes o después de la semifinal de ida entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo.

“ La convocatoria sale este fin de semana. No me queda claro si va a ser antes del partido de Huancayo contra la ‘U’, pero la convocatoria sale este fin de semana ”, señaló en el programa ‘L1 Radio’.

Perú vs Panamá por amistoso de fecha FIFA

Asimismo, el citado comunicador precisó que los jugadores citados por el estratega brasileño serán citados el próximo miércoles 2 de diciembre en Cusco, donde entrenarán por una semana completa hasta el día del amistoso frente a los centroamericanos.

De esta manera, la selección peruana comenzará su preparación en Cusco con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a su último compromiso del año. El duelo ante Panamá será una nueva oportunidad para que Mano Menezes evalúe a sus dirigidos y siga consolidando su idea de juego de cara a los próximos desafíos de la Bicolor.

¿Cuándo juega Perú vs Panamá por amistoso de fecha FIFA?

Recordemos que el partido entre la selección peruana y Panamá está pactado para el próximo miércoles 9 de noviembre a las 6.00 p. m. en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.