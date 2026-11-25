Un tiroteo ocurrido el lunes 24 de noviembre en un supermercado Walmart de Louisville, Estados Unidos, causó alarma luego de que una mujer resultara herida de bala en el cuello durante una discusión cerca de las cajas registradoras. Según informó la Policía Metropolitana, dos mujeres, quienes serían madre e hija, fueron detenidas por su presunta implicación en el incidente. La víctima fue llevada a un centro médico debido a la gravedad de sus lesiones, aunque las autoridades indicaron que su vida no correría peligro.

Tiroteo en Walmart de Louisville: cómo ocurrió el ataque

Según informó Louisville Courier Journal, el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville (LMPD) recibió una alerta por disparos alrededor de las 5:54 p. m. en el Walmart Supercenter ubicado en la cuadra 10000 de Dixie Highway.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer con una herida de bala en el lado izquierdo del cuello. Los oficiales aseguraron el establecimiento y le brindaron primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia. Posteriormente, la víctima fue trasladada al Hospital de la Universidad de Louisville.

El portavoz policial Matt Sanders explicó a Louisville Courier Journal que el incidente se produjo durante un enfrentamiento entre personas que se conocían, cerca de las cajas registradoras del supermercado.

Las primeras investigaciones permitieron identificar a dos sospechosas que habrían huido en un Jeep Cherokee gris. Posteriormente, agentes del equipo de respuesta de Louisville localizaron el vehículo en la carretera interestatal 265 y detuvieron a ambas mujeres sin que se produjeran nuevos incidentes.

Las cámaras de seguridad del Walmart también fueron fundamentales para esclarecer lo ocurrido. Según los documentos judiciales, las imágenes muestran a las dos mujeres discutiendo con la víctima y a un individuo cuya identidad aún no ha sido establecida, quien abandonó el establecimiento antes de que se produjeran los disparos.

Arresto de madre e hija tras el tiroteo en Walmart de Estados Unidos

Las detenidas fueron identificadas como Troyona Jackson, de 27 años, y Almeda Murrell, de 43. Según los documentos presentados ante las autoridades, Jackson habría sido captada por las cámaras de seguridad mientras sostenía un arma de fuego y disparaba contra la víctima, causándole una herida en el cuello.

Troyona Jackson (27) y Almeda Murrell (43) fueron detenidas por el tiroteo.

Durante el interrogatorio, Jackson declaró que hacía fila en una caja junto a su madre cuando cruzó miradas con una mujer desconocida. Según su versión, la mujer se acercó y la agredió, lo que desencadenó una pelea. Aunque dijo recordar el enfrentamiento y cómo salió del supermercado, aseguró que no tenía claro qué había ocurrido con el arma. Incluso admitió que pudo haber disparado, pero no recordaba si llegó a hacerlo.

Por otro lado, los investigadores indicaron que varios testigos identificaron a Jackson y a su madre como las responsables de agredir a la víctima. Además, durante el procedimiento, los agentes hallaron un arma de fuego dentro de un bolso en el vehículo vinculado con la investigación.

Como resultado del incidente, Jackson enfrenta un cargo de agresión, mientras que Murrell fue acusada de complicidad en este delito. Ambas permanecen bajo custodia en el Departamento Correccional Metropolitano de Louisville. Según los registros judiciales, las dos mujeres debían comparecer ante un juez el 25 de noviembre. Entretanto, las autoridades locales continúan investigando el tiroteo ocurrido en el Walmart de Louisville.