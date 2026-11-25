Luego de un excelente arranque en la Liga Peruana de Vóley 2026-27, Universitario de Deportes sufrió dos duras derrotas seguidas ante Regatas Lima y Círcolo Sportivo Italiano. Sin embargo, eso no ha sido lo único malo que ha azotado al cuadro crema, sino que en redes sociales, se desató un fuerte rumor sobre un posible conflicto entre Karla Ortiz y Miriam Patiño, lo que desencadenó en que la atacante sea supuestamente ‘separada’ del plantel merengue.

A raíz de este rumor que se esparció, el jefe de polideportivo de Universitario de Deportes, Fabrizio Acerbi, salió al frente para aclarar el tema de Karla Ortiz y reveló que no ha sido separada del equipo, ni mucho menos existió un problema por la capitanía con Miriam Patiño, sino que ha estado ausente por un tema de salud y pronto volverá al equipo.

"Yo me pregunto, cuando en dos o tres semanas que Karla esté recuperada y la vean jugando, ¿qué van a decir? Todo lo que se han inventado vino la Rosa Guadalupe y solucionó el tema. Un asunto más deportivo y que, obviamente, no contar con una jugadora como ella, deportivamente, es importante, como Maricarmen Guerrero, como varias que también se han juntado dos o tres bajas que también afectan a tener opciones de cambios o de situaciones que plantear para el comando técnico, pero son netamente deportivas, médicas", empezó diciendo Fabrizio Acerbi en diálogo con 'Tribuna crema'.

Luego, el directivo crema señaló que no le importa de si creen la versión de Universitario y decidió ponerle punto final a este tema que se ha vuelto viral en redes sociales.

"Y bueno, más que eso, ni siquiera quiero andar en tema porque se va a seguir diciendo que está mintiendo, porque el que quiere creer va a creer lo que quiera. Yo me puedo plantar acá a decir: “No pasa”, y me va a decir que estoy mintiendo. Entonces, es por las puras soltar un tema que simplemente a las pruebas me remitiré, pero en unas semanas seguramente la verán que está entrenando y jugando. Nada más. No, no voy a decir nada más al respecto", sentenció.

Finalmente, Acerbi aseguró que Karla Ortiz está atravesando por un tema médico, pero no señaló exactamente qué está sufriendo: "Es un tema médico deportivo; el área médica corresponde dar el diagnóstico exacto. No quiero decir algo que después termina siendo incorrecto. Esperemos que pronto esté con nosotros".