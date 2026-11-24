Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 29 de noviembre en el duelo de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. Ante ello, el propio club huancaíno se pronunció para confirmar en qué estadio se disputará este emocionante partido: estamos hablando del Estadio IPD de Huancayo.

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Sport Huancayo reveló el estadio donde se jugará la semifinal de ida contra Universitario por la Liga 1 2026

Mediante sus redes sociales, Sport Huancayo informó que ya están a la venta las entradas para el encuentro ante Universitario y detalló que el partido se disputará en el estadio del IPD en tierras huancaínas desde las 3.00 p. m.

La semifinal de ida entre Universitario vs Sport Huancayo se jugará en el Estadio IPD de Huancayo

De este modo, el ‘Rojo Matador’ recibirá a los cremas en su estadio, y no fuera de él, como se había especulado en los días anteriores, luego de que se informara que la entidad deportiva no pensaba volver a alquilar el recinto al club huancaíno por desacato y por haber puesto en riesgo a los hinchas en la última jornada del Torneo Clausura.

Para contextualizar, Sport Huancayo tenía prohibido habilitar tribunas y la única zona permitida era occidente; sin embargo, durante la fecha 17 frente a Universitario todo cambió, ya que se habilitó oriente, poniendo en riesgo a todos los presentes.

Sin embargo, todo apunta a que el IPD no adoptará medidas drásticas con Sport Huancayo y continuará alquilándole el Estadio IPD de Huancayo para la semifinal de la Liga 1 2026 frente a Universitario.

Sport Huancayo vs Universitario: venta de entradas por semifinal de ida de la Liga 1 2026

Sport Huancayo ya inició la venta de entradas para la semifinal de ida frente a Universitario de Deportes y precisó que, por ahora, el único costo disponible será de 150 soles.