- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs PSV
- Manchester City vs Napoli
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Goleador de Sport Huancayo confirmó que es baja para los playoffs ante Universitario: "Hasta febrero"
No juega ante Universitario ni tampoco una posible final frente a Alianza Lima. Este delantero de Sport Huancayo sufrió dura lesión y recién volverá a los campos en 2027.
Tras su victoria ante Universitario de Deportes por 4-1, Sport Huancayo cerró una brillante campaña en el Torneo Clausura y ahora volverá a enfrentar a los cremas en las semifinales. De cara a este duelo, se conoció que un delantero de su plantilla no volverá a jugar hasta 2027 por una grave lesión.
PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario o Sport Huancayo: fechas confirmadas para las finales de la Liga 1 2026
Nos referimos a Franco Caballero, artillero argentino que lleva lesionado desde agosto del presente año, cuando sufrió una rotura de tendón de Aquiles. El propio jugador confirmó que su recuperación tardará entre cuatro o cinco meses, por lo que recién volverá para la siguiente temporada.
"Por lo menos hasta febrero. Siempre dan un estipulado de cuatro o cinco meses después en total de la lesión, estoy por cumplir tres meses. Le estoy metiendo a full para estar pronto", dijo el jugador gaucho en entrevista con el programa 'Hablemos de MAX'.
Video: L1 MAX.
Con esto, se confirma que Caballero no solo se pierde los partidos de ‘semis’ ante Universitario, sino que tampoco estará en una eventual final frente a Alianza Lima, en caso el ‘Rojo matador’ consiga eliminar a la ‘U’ previamente.
En 20 partidos este año con Sport Huancayo, Caballero marcó seis goles, cuatro en el Apertura y dos por Copa de la Liga. Su último partido lo jugó el 22 de agosto, en la caída de su equipo por 2-0 ante CD Moquegua, por la fecha 6 del Torneo Clausura.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90