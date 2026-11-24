Ya se conocen los principales detalles sobre la venta de entradas para la primera semifinal de la Liga 1 2026 que protagonizan Sport Huancayo y Universitario de Deportes. El club huancaíno anunció en sus canales oficiales los precios, puntos de venta y desde cuándo podrán adquirirse las localidades para este duelo que promete emoción de principio a fin.

A diferencia del partido de ida, cuando se pudieron comprar tickets en las boleterías del Estadio Monumental de Ate, esta vez la venta solo será en Huancayo y de forma presencial; además, el precio también mostró una disminución. Conoce todos los detalles a continuación:

Entradas Sport Huancayo vs Universitario por la semifinal ida: precios y desde cuándo comprar

Sport Huancayo anunció que para el partido de semifinales frente a Universitario de Deportes, las entradas se podrán adquirir a S/150, como precio general. La venta comenzará este miércoles 25 de noviembre.

Entradas Sport Huancayo vs Universitario: dónde comprar

Como ya se mencionó, para este partido de playoff por el título entre Sport Huancayo vs Universitario solo se ha habilitado la venta presencial en Huancayo. Será en la tienda Manchete, ubicada en Jr. Loreto 839, en horarios de 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

Conoce los detalles sobre la venta de entradas de Sport Huancayo vs Universitario

Sport Huancayo vs Universitario: cuándo juegan, horarios y dónde ver

Universitario y Sport Huancayo juegan la primera semifinal este domingo 29 de noviembre, a partir de las 15.00 hora local. El canal que transmitirá este encuentro será L1 MAX, disponible en diferentes operadores como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros.