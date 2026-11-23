La superluna de noviembre de 2026, denominada Luna del Castor, alcanzará su máxima iluminación este martes 24 de noviembre a las 9.53 a. m. en Costa Este , EST (6.53 a. m. en Costa Oeste, PST). Dado que este fenómeno se producirá durante el día o cerca del amanecer en Estados Unidos, las mejores oportunidades para contemplarla a simple vista se presentarán en las noches del 23, 24 y 25 de noviembre. Aquí todo lo que debes saber.

Superluna de noviembre en EE. UU.: dónde, cuándo y a qué hora verla en su máximo esplendor

Para experimentar la impresionante ilusión lunar, que provoca que la Luna parezca más grande y con matices dorados al asomarse por el horizonte, es recomendable observarla hacia el este en el momento de su salida el martes 24 de noviembre .

Según la zona horaria, los horarios de salida del satélite son los siguientes:

En la Hora del Este (EST), que abarca ciudades como Nueva York y Miami , la Luna emergerá aproximadamente a las 16:17.

(EST), que abarca ciudades como , la Luna emergerá aproximadamente a las 16:17. En la Hora del Centro (CST), correspondiente a lugares como Chicago y Dallas , su aparición será alrededor de las 16:09.

(CST), correspondiente a lugares como , su aparición será alrededor de las 16:09. En la Hora de la Montaña (MST), que incluye a Denver y Phoenix , se espera que salga a las 16:29.

(MST), que incluye a , se espera que salga a las 16:29. En la Hora del Pacífico (PST), que comprende a Los Ángeles y San Diego, la salida está programada para las 16:44.

¿Esta Luna llena se verá más grande y brillante que las anteriores?

La diferencia entre una superluna y una microluna se vuelve evidente al observar sus características. La superluna ocurre cuando la Luna llena se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, lo que puede hacer que parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que una microluna, que se presenta cuando la Luna está en su máxima distancia del planeta.

Sin embargo, algunos expertos consideran que esta diferencia visual no es tan impactante como se podría pensar. El astrofísico Neil deGrasse Tyson expresó su escepticismo sobre la magnitud de esta variación en una publicación de 2022, señalando que la Luna llena de esa noche era solo un 8% más grande que una Luna llena promedio.

Uno de los momentos más impresionantes para contemplar la Luna ahora será cuando se eleve cerca del horizonte, poco después del atardecer o antes del amanecer. En esta posición, la Luna parece más grande debido a un fenómeno conocido como ilusión lunar, que ocurre cuando nuestros ojos la comparan con objetos en la Tierra, como edificios y árboles. Además, al estar más baja en el cielo, su luz atraviesa más atmósfera, lo que dispersa los tonos azules y resalta colores amarillentos y rojizos.

¿Qué otros nombres recibe esta luna de noviembre?

La Luna llena de noviembre es conocida como la Luna del Castor, un nombre que hace alusión a la época en que estos animales se preparan para el invierno, buscando refugio en sus madrigueras. Además de esta denominación, se le atribuyen otros nombres como Luna de la Excavación, que se relaciona con la actividad de los castores al buscar nueces y brotes durante el otoño.

También se le conoce como Luna del Apareamiento de los Ciervos, en referencia a la temporada reproductiva de estos animales. Esta variedad de nombres refleja la conexión entre la naturaleza y los ciclos de vida de la fauna en esta época del año.