Fabián Bustos tiene la sangre en el ojo y quiere cobrarse la revancha ante Sport Huancayo. El técnico de Universitario prepara a su mejor once disponible para afrontar el duelo de ida de las semifinales este domingo (3.00 p. m.), consciente de que no puede repetir los errores del último enfrentamiento.

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El comando técnico viene realizando un análisis más profundo del rival, que llega fortalecido tras conquistar el Torneo Clausura y demostrar que es un equipo muy complicado jugando en casa.

Uno de los principales objetivos será corregir las falencias defensivas que quedaron expuestas en el anterior compromiso. Bustos también apunta a mejorar la circulación del balón y encontrar la fórmula para neutralizar las principales virtudes del 'Rojo Matador'.

La altura de Huancayo será otro factor determinante. Por eso, la 'U' necesita plantear un partido inteligente, administrar sus energías, manejar los tiempos y aprovechar cada oportunidad que tenga frente al arco rival.

La consigna es clara: dar el primer golpe como visitante y regresar a Lima con un resultado favorable que permita definir la clasificación en casa. Universitario quiere acercarse a una nueva final y Bustos sabe que esta es una oportunidad para reivindicarse.