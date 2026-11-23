Alianza Lima es consciente de que necesita llegar en las mejores condiciones al encuentro frente a Universitario de Deportes o Sport Huancayo en la gran final de la Liga 1 2026. Por ello, se dio a conocer que el conjunto blanquiazul tomó una rotunda decisión de cara a la semifinal entre el cuadro crema y el huancaíno: disputará un amistoso internacional.

Alianza Lima tomó rotunda medida de cara a la semifinal entre Universitario vs Sport Huancayo

El periodista José Varela señaló en su programa 'Modo Fútbol' de Linkeados que Alianza disputará un partido amistoso frente a un equipo chileno en plena fase de semifinales entre Universitario y Sport Huancayo.

Alianza Lima disputará amistoso ante club de Chile en medio de las semifinales entre Universitario vs Sport Huancayo

"Alianza Lima va a jugar un amistoso internacional. Es posible que el rival sea de Chile. El viernes cuando el equipo concentró, me enteré que se estaba pensando que este tiempo, cuando se jueguen las semifinales, Alianza tendría un partido amistoso de carácter internacional y todo apuntaba a que el rival es de Chile", aseguró.

Cabe destacar que la decisión de la administración blanquiazul obedece a que, hasta el martes 8 de diciembre, fecha en la que se jugará el duelo de ida de la final de la Liga 1, transcurrirán más de 15 días de pausa. Por ello, los jugadores de Alianza Lima necesitan mantenerse en ritmo futbolístico para llegar en óptimas condiciones al compromiso decisivo.

¿En qué fecha disputará Alianza Lima la gran final de la Liga 1 2026?

Alianza afrontará la gran final de la Liga 1 2026 en dos encuentros decisivos frente a Universitario de Deportes o Sport Huancayo. El partido de ida se jugará el martes 8 de diciembre del 2026, mientras que el duelo de vuelta tendrá lugar el domingo 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva.