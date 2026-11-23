Sporting Cristal no logró la hazaña y terminó perdiendo el Torneo Clausura 2026. Los rimenses cierran una temporada irregular que los dejó sin la opción de pelear el título. Por ello, la dirección deportiva ya empezó a trabajar en el armado de su plantel para la siguiente temporada y se conoció que están cerca de firmar a un exjugador de Melgar.

Sporting Cristal se perfila a firmar a ex Melgar tras perder el Torneo Clausura

La escuadra rimense es consciente de que debe reformar su plantel para 2027 y así aumentar sus opciones para salir campeón. En ese sentido, el periodista Denilson Barrenechea emocionó a los hinchas al revelar que Sporting Cristal está muy cerca de concretar la continuidad de Luis Iberico.

El delantero nacional ha tenido una gran mejora en su nivel tras la llegada de Roberto Mosquera al comando técnico y se ha convertido en el máximo goleador del equipo. Por ello, la directiva ha venido trabajando en su continuidad y, según el comunicador, todo hace indicar que terminará extendiendo su vínculo.

Luis Iberico se mantendrá en Sporting Cristal para 2027

“ Luis Iberico, a falta de finiquitar la formalidad, seguirá en Sporting Cristal. El delantero nacional continuará en tienda rimense . De no mediar inconvenientes, Luis Iberico seguirá en Sporting Cristal en la temporada 2027”, señaló el periodista deportivo.

De esta forma, Sporting Cristal mantendrá a uno de los jugadores más destacados del fútbol peruano en la actualidad y uno de los más importantes de su plantel. Una renovación que responde a su gran mejoría en el Torneo Clausura.

Números de Luis Iberico esta temporada

Luis Iberico ha ido de menos a más en esta temporada, ya que empezó siendo un revulsivo. Sin embargo, con la llegada de Roberto Mosquera terminó siendo uno de los titulares indiscutibles. En sus números, el atacante de 28 años disputó 33 partidos entre todas las competiciones y logró aportar con 12 goles y una asistencia.

Trayectoria de Luis Iberico