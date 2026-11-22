Hernán Barcos se ha consolidado como una de las figuras de Sporting Cristal en la presente campaña. El delantero argentino, que llegó a mitad de temporada procedente de FC Cajamarca, se ha sabido ganar el cariño de la hinchada, no solo por sus goles, sino también por la ejemplar persona que es fuera de las canchas. Bajo este contexto, muchos seguidores del club celeste se preguntan si el argentino seguirá para la próxima temporada. Ante ello, el propio delantero se pronunció sobre el tema.

Hernán Barcos rotundo sobre su continuidad en Sporting Cristal

Durante la conversación con los medios en el pospartido del encuentro ante Cienciano por la última jornada del Torneo Clausura, El 'Pirata' fue consultado sobre si se sentará con las autoridades del club para analizar una extensión de vínculo. Ante ello, Barcos manifestó que su contrato termina en diciembre de este año.

" Mi contrato termina ahora en diciembre pero nos juntaremos a ver qué quiere Cristal ", fueron las palabras del jugador de 42 años, señalando que se sentará a conversar sobre la extensión de su vínculo.

Por otro lado, el ex Gremio dejó en claro que apunta a seguir compitiendo en la Liga 1 por lo menos, un año más. " Jugaré por lo menos un año más ", declaró.

Hernán Barcos habló sobre su futuro en Sporting Cristal

De esta manera, Hernán Barcos tiene pensado seguir en Sporting Cristal para la siguiente campaña, esto tras sus buenas actuaciones luego de dejar FC Cajamarca. Sin embargo, dependerá de cómo se lleven las negociaciones entre el jugador y el club.

Rendimiento de Hernán Barcos en la Liga 1 2026

Hernán Barcos disputó 17 partidos en el Torneo Apertura con FC Cajamarca, en los que anotó nueve goles y brindó tres asistencias. Posteriormente, en el Clausura con Sporting Cristal, registró siete tantos y una asistencia en 15 encuentros. De esta manera, el delantero argentino acumuló 16 goles y cuatro asistencias en ambos torneos. También disputó cinco partidos en la Copa de la Liga, donde anotó un gol y dio tres asistencias, y dos encuentros en la Copa Sudamericana.