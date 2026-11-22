El gobernador de Washington, Bob Ferguson, expresó su rechazo a la actuación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Un video difundido en redes sociales muestra momentos de tensión durante la detención de dos personas, un hecho que generó cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios en Estados Unidos y preocupación entre los inmigrantes indocumentados.

¿Qué mensaje envió el gobernador de Washington tras ver el video de los agentes del ICE?

Bob Ferguson reaccionó públicamente a las imágenes del operativo realizado el sábado 21 de noviembre de 2026. En la grabación se observa a varios agentes enmascarados que forcejean con algunas personas en la zona de embarque. También aparece un viajero que termina en el suelo tras intentar intervenir.

A través de su cuenta en X, el gobernador manifestó su indignación por el procedimiento y cuestionó que los oficiales no se identificaran durante la intervención. "El ICE está completamente fuera de control", escribió Ferguson. Además, criticó que los agentes retiraran a pasajeros de las pasarelas de embarque cuando se disponían a abordar un vuelo.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, criticó la intervención de ICE en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma.

Posteriormente, durante una conferencia de prensa, el mandatario insistió en que Estados Unidos necesita un sistema de control migratorio que respete los derechos de las personas. Asimismo, cuestionó la capacidad del ICE para garantizar procedimientos éticos y humanos.

Las declaraciones del gobernador de Washington se sumaron a las críticas del congresista Adam Smith, quien manifestó su preocupación por las acciones de la agencia federal y sus posibles repercusiones en las comunidades inmigrantes.

¿Qué respondió el ICE sobre la detención de inmigrantes en el aeropuerto de Seattle?

Tras la difusión del video, ICE compartió su versión de los hechos en un comunicado enviado a Associated Press (AP). Según la agencia, el operativo tenía como objetivo detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que habría permanecido en Estados Unidos más tiempo del permitido por su visa.

Las autoridades migratorias también identificaron a una mujer como Sofía Hernández Mejía. Según la versión oficial, habría arrojado café caliente contra los agentes durante el operativo, por lo que podría enfrentar cargos por presunta agresión a un funcionario federal. ICE señaló que también habría excedido el periodo de permanencia autorizado por su visa.

El incidente ocurrió mientras los pasajeros se preparaban para abordar un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles. La intervención generó momentos de tensión y retrasó la salida de la aeronave.

La difusión de estas imágenes volvió a poner en el centro del debate las operaciones migratorias en Estados Unidos. Para los inmigrantes legales e indocumentados, las declaraciones de Ferguson representan un nuevo cuestionamiento público a las tácticas que ICE emplea durante sus operativos.