El ajuste de estatus es un proceso migratorio que permite a ciertos ciudadanos extranjeros en Estados Unidos solicitar la residencia permanente legal (Green Card) sin tener que regresar a su país de origen para terminar el trámite. Para iniciar este procedimiento, es importante que los solicitantes presenten seis documentos esenciales que actúan como prueba inicial. Además, según la categoría migratoria que elijan, podrían ser necesarios otros documentos para completar su solicitud. ¿Qué debes saber?

USCIS expone los documentos necesarios para solicitar la Green Card mediante el ajuste de estatus

Según lo expuesto en 'El Clarín' y 'El Cronista', para obtener la ansiada residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos a través del ajuste de estatus, es necesario presentar el Formulario I-485 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este proceso requiere la inclusión de seis documentos esenciales que deben acompañar la solicitud y estos son:

Dos fotografías recientes en formato pasaporte, que cumplan con las especificaciones establecidas por USCIS.

en formato pasaporte, que cumplan con las especificaciones establecidas por USCIS. Un documento de identidad con fotografía , que puede ser un pasaporte o una licencia de conducir emitida por el gobierno.

, que puede ser un pasaporte o una licencia de conducir emitida por el gobierno. El certificado de nacimiento del solicitante , que debe incluir una traducción certificada al inglés si está en otro idioma.

, que debe incluir una traducción certificada al inglés si está en otro idioma. Prueba de admisión o permiso de ingreso , que puede ser el Formulario I-94 o una copia del sello de entrada y visa en el pasaporte, evidenciando la inspección y admisión legal en el país.

, que puede ser el Formulario I-94 o una copia del sello de entrada y visa en el pasaporte, evidenciando la inspección y admisión legal en el país. Documentación que respalde la categoría migratoria, como el Formulario I-797, que indica la aprobación de una petición familiar (I-130) o laboral (I-140), salvo que se presente simultáneamente.

que indica la aprobación de una petición familiar (I-130) o laboral (I-140), salvo que se presente simultáneamente. El Formulario I-693, que incluye el informe del examen médico de inmigración y el registro de vacunación, firmado por un médico autorizado por USCIS.

¿Cuál es la documentación adicional que se presenta?

USCIS también exige documentación adicional, según la vía migratoria y el historial personal del solicitante: