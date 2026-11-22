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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: USCIS expone los documentos NECESARIOS para solicitar la Green Card mediante el ajuste de estatus
USCIS señaló que existen seis documentos esenciales para quienes desean obtener la residencia permanente (Green Card) a través del ajuste de estatus en EE. UU.
El ajuste de estatus es un proceso migratorio que permite a ciertos ciudadanos extranjeros en Estados Unidos solicitar la residencia permanente legal (Green Card) sin tener que regresar a su país de origen para terminar el trámite. Para iniciar este procedimiento, es importante que los solicitantes presenten seis documentos esenciales que actúan como prueba inicial. Además, según la categoría migratoria que elijan, podrían ser necesarios otros documentos para completar su solicitud. ¿Qué debes saber?
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USCIS expone los documentos necesarios para solicitar la Green Card mediante el ajuste de estatus
Según lo expuesto en 'El Clarín' y 'El Cronista', para obtener la ansiada residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos a través del ajuste de estatus, es necesario presentar el Formulario I-485 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Este proceso requiere la inclusión de seis documentos esenciales que deben acompañar la solicitud y estos son:
- Dos fotografías recientes en formato pasaporte, que cumplan con las especificaciones establecidas por USCIS.
- Un documento de identidad con fotografía, que puede ser un pasaporte o una licencia de conducir emitida por el gobierno.
- El certificado de nacimiento del solicitante, que debe incluir una traducción certificada al inglés si está en otro idioma.
- Prueba de admisión o permiso de ingreso, que puede ser el Formulario I-94 o una copia del sello de entrada y visa en el pasaporte, evidenciando la inspección y admisión legal en el país.
- Documentación que respalde la categoría migratoria, como el Formulario I-797, que indica la aprobación de una petición familiar (I-130) o laboral (I-140), salvo que se presente simultáneamente.
- El Formulario I-693, que incluye el informe del examen médico de inmigración y el registro de vacunación, firmado por un médico autorizado por USCIS.
¿Cuál es la documentación adicional que se presenta?
USCIS también exige documentación adicional, según la vía migratoria y el historial personal del solicitante:
- Para aquellos que buscan regularizar su estatus por motivos familiares, se requieren certificados de matrimonio, sentencias de divorcio o actas de defunción de matrimonios anteriores, además de la Declaración Jurada de Patrocinio Económico (Formulario I-864), que debe incluir pruebas financieras del patrocinador.
- En el caso de motivos laborales, es necesario presentar evidencia de la continuidad del estatus legal en el país y el Suplemento J del Formulario I-485, que valida la oferta de empleo.
- Para refugiados y asilados, se solicita una constancia oficial que acredite la concesión de asilo o el estatus de refugiado, así como pruebas que demuestren el cumplimiento del tiempo de presencia física requerido.
- Quienes tengan antecedentes legales deben presentar registros policiales o judiciales certificados si han enfrentado detenciones, cargos o incidentes penales.
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