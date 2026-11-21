¡Importante! El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa realizando operativos y detenciones en diversas propiedades del condado de Alameda, en Estados Unidos, desafiando de manera directa una ordenanza local que fue aprobada en enero de 2026. Además, la entidad ignora la reciente orden de cese y desistimiento emitida por las autoridades del condado, lo que ha generado preocupación entre los residentes y la comunidad extranjera.

ICE minimiza la política del condado de Alameda y confirma próximos arrestos en la zona

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha intensificado sus últimos operativos en el condado de Alameda, desafiando una ordenanza local que rechaza el uso de propiedades públicas para actividades relacionadas con el control de inmigración .

Esta situación está generando un conflicto significativo entre las autoridades locales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), especialmente en torno a la cárcel de Santa Rita en Dublín, donde se han realizado protestas comunitarias.

Cabe mencionar que, según lo expuesto en 'Davis Vanguard', la Resolución R-2026-47, aprobada en enero de 2026, establece zonas libres de ICE, prohibiendo el uso de propiedades del condado para operaciones de inmigración sin una orden judicial.

A pesar de esta restricción, ICE ha continuado sus actividades, lo que llevó a la asesora legal interina del condado, Andrea Weddle, a emitir una carta el 9 de noviembre de 2026, exigiendo el cese inmediato de estas acciones. No obstante, el DHS ha desestimado la solicitud, argumentando que tiene la autoridad para hacer cumplir las leyes federales de inmigración sin necesidad de autorización local, amparándose en la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

¿Cuáles son los últimos incidentes en la zona?

Operativos en la cárcel de Santa Rita son lo que más preocupa en la comunidad. Según informes de The Independent y The Davis Vanguard, agentes de ICE han estado utilizando espacios reservados en el estacionamiento de la cárcel en Dublín para observar con binoculares la salida de personas liberadas, llevando a cabo arrestos, como el ocurrido a las 3:20 a.m. del 19 de noviembre.

Además, se han documentado altercados en instalaciones públicas. El 1 de noviembre, un agente persiguió a un individuo desde el estacionamiento hasta el vestíbulo de la cárcel, donde lo arrestó por la fuerza. Posteriormente, el 8 de noviembre, se produjo un enfrentamiento físico en el mismo lugar, cuando agentes de ICE empujaron a activistas que intentaban grabar la situación y más.