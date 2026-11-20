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Boca Juniors vs Atlético Mineiro EN VIVO por final de Copa Sudamericana: hora, dónde ver y pronóstico
'Xeneizes' y 'Galos' se enfrentan por la gran final de la Copa Sudamericana 2026. Revisa la hora, pronóstico, alineaciones y canales para ver EN VIVO este partidazo.
Dos gigantes del continente, dos historias cargadas de gloria y un mismo sueño: conquistar un nuevo título internacional. Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los protagonistas de la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Xeneize' y el 'Galo' se enfrentarán en un partido que promete emociones de principio a fin y donde solo uno podrá llevarse el trofeo a casa. En esta nota te brindamos la fecha, hora, pronóstico, posibles alineaciones y canales para ver EN VIVO este magno evento.
PUEDES VER: Boca vs. Atlético Mineiro por final de Copa Sudamericana: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
¿Cuándo y dónde juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?
El partidazo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, ubicado en Colombia. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 65 mil espectadores.
¿A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?
El esperado compromiso entre argentinos y brasileños está programado para las 5.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países del mundo:
- Perú, Ecuador y Colombia: 5.30 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.
- Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 7.30 p. m.
- México y Centroamérica: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.30 p. m.
- España: 11.30 p. m.
Boca Juniors vs Atlético Mineiro: previa de la gran final de Copa Sudamericana
Será el décimo partido y la segunda final entre ambos clubes. Hasta ahora, los bosteros mandan en el historial con 5 victorias, 3 empates y una derrota en 9 compromisos. El último encuentro entre ambas escuadras data del 20 de julio del 2021, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y Atlético Mineiro logró clasificar al superar por 3-1 a Boca en la tanda de penales que se llevó a cabo en Belo Horizonte.
Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan con la moral a tope tras concretar una racha de 6 triunfos consecutivos, la obtención de la Liga Profesional Argentina 2026 y su reciente clasificación a la final de la Copa Argentina luego de golear por 3-0 a Banfield en las semifinales.
Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan por la gran final de la Copa Sudamericana 2026.
Por su parte, Atlético Mineiro llega con una racha de 7 partidos consecutivos sin victorias (5 derrotas y 2 empates) entre el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Pese a que no atraviesa un buen presente, el equipo de Eduardo Domínguez apelará a su historia para mostrar su mejor versión y coronarse campeón en tierras colombianas.
Vale precisar que la gran final se definirá en partido único y el ganador recibirá un jugoso premio de 10 millones de dólares, además del trofeo y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. En tanto, el subcampeón obtendrá un monto de 2,5 millones.
¿Dónde ver la final de Boca Juniors vs Atlético Mineiro EN VIVO?
- Argentina: DSports y DGO
- Brasil: ESPN y Disney Plus
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN 2 y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus
Boca Juniors vs Atlético Mineiro: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Boca Juniors llega como ligero favorito para ganar la final y conquistar la Copa Sudamericana. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas. Vale precisar que estos valores pueden cambiar hasta el inicio del partido.
|Casa de apuestas
|Boca Juniors
|Empate
|Atlético Mineiro
|Betsson
|2.68
|3.00
|3.65
|Betano
|2.37
|3.10
|3.55
|Stake
|2.28
|3.00
|3.40
|Caliente
|2.25
|3.15
|3.60
|1XBET
|2.26
|3.15
|3.38
|Rushbet
|2.20
|3.00
|3.45
Boca Juniors vs Atlético Mineiro: posibles alineaciones
Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra.
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