Dos gigantes del continente, dos historias cargadas de gloria y un mismo sueño: conquistar un nuevo título internacional. Boca Juniors y Atlético Mineiro serán los protagonistas de la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Xeneize' y el 'Galo' se enfrentarán en un partido que promete emociones de principio a fin y donde solo uno podrá llevarse el trofeo a casa. En esta nota te brindamos la fecha, hora, pronóstico, posibles alineaciones y canales para ver EN VIVO este magno evento.

¿Cuándo y dónde juegan Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026?

El partidazo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro por la gran final de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, ubicado en Colombia. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 65 mil espectadores.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana?

El esperado compromiso entre argentinos y brasileños está programado para las 5.30 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 5.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 7.30 p. m.

México y Centroamérica: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: previa de la gran final de Copa Sudamericana

Será el décimo partido y la segunda final entre ambos clubes. Hasta ahora, los bosteros mandan en el historial con 5 victorias, 3 empates y una derrota en 9 compromisos. El último encuentro entre ambas escuadras data del 20 de julio del 2021, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Aquel partido terminó 0-0 en el tiempo reglamentario y Atlético Mineiro logró clasificar al superar por 3-1 a Boca en la tanda de penales que se llevó a cabo en Belo Horizonte.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena llegan con la moral a tope tras concretar una racha de 6 triunfos consecutivos, la obtención de la Liga Profesional Argentina 2026 y su reciente clasificación a la final de la Copa Argentina luego de golear por 3-0 a Banfield en las semifinales.

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentan por la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Por su parte, Atlético Mineiro llega con una racha de 7 partidos consecutivos sin victorias (5 derrotas y 2 empates) entre el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Pese a que no atraviesa un buen presente, el equipo de Eduardo Domínguez apelará a su historia para mostrar su mejor versión y coronarse campeón en tierras colombianas.

Vale precisar que la gran final se definirá en partido único y el ganador recibirá un jugoso premio de 10 millones de dólares, además del trofeo y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. En tanto, el subcampeón obtendrá un monto de 2,5 millones.

¿Dónde ver la final de Boca Juniors vs Atlético Mineiro EN VIVO?

Argentina: DSports y DGO

Brasil: ESPN y Disney Plus

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: ESPN 2 y Disney Plus

Centroamérica: ESPN 2 y Disney Plus

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Boca Juniors llega como ligero favorito para ganar la final y conquistar la Copa Sudamericana. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas. Vale precisar que estos valores pueden cambiar hasta el inicio del partido.

Casa de apuestas Boca Juniors Empate Atlético Mineiro Betsson 2.68 3.00 3.65 Betano 2.37 3.10 3.55 Stake 2.28 3.00 3.40 Caliente 2.25 3.15 3.60 1XBET 2.26 3.15 3.38 Rushbet 2.20 3.00 3.45

Boca Juniors vs Atlético Mineiro: posibles alineaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Atlético Mineiro: Éverson; Natanael, Vitão, Lyanco, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Tomás Cuello, Bernard y Mateo Casierra.