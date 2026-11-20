Sporting Cristal se alista para afrontar un partido clave ante Cienciano por la última fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera buscará cerrar la temporada con una victoria en el estadio Alberto Gallardo, resultado que le permitiría mantener sus posibilidades de quedarse con la segunda fase del campeonato. Sin embargo, mientras el plantel se concentra en este importante compromiso, también comienzan a conocerse novedades sobre la planificación de la próxima campaña.

En ese contexto, dos jóvenes futbolistas del cuadro celeste podrían cambiar de aires para la temporada 2027, luego de despertar el interés de otras instituciones del fútbol peruano. Se trata de Thiago Salinas y Fabrizzio Baylón, quienes vienen de tener participación importante durante el presente año y ahora aparecen en el radar de equipos de la Liga 1.

Sporting Cristal podría sufrir las bajas de Thiago Salinas y Fabrizzio Baylón

De acuerdo con la información del periodista Denilson Barrenechea, Thiago Salinas cuenta con ofertas de tres equipos de la máxima categoría del fútbol peruano. El futbolista destacó durante la temporada 2026 y se convirtió en el tercer jugador Sub-20 con más minutos disputados en la Liga 1, en Comerciantes Unidos, un registro que refleja la continuidad que consiguió a lo largo del campeonato.

Por su parte, Fabrizzio Baylón también despertó el interés de diferentes clubes de la Liga 1. El jugador tuvo una importante participación en la Liga 2, con Unión Minas, donde acumuló casi 3.000 minutos durante la temporada, rendimiento que habría llamado la atención de otras instituciones de cara al próximo año.

Sporting Cristal podría sufrir las bajas de Thiago Salinas y Fabrizzio Baylón. Foto: Denilson Barrenechea

Cabe precisar que ambos futbolistas mantienen contrato vigente con Sporting Cristal para la temporada 2027. Por ello, aunque existen equipos interesados en sus servicios, todavía no está definida su continuidad ni una posible salida del conjunto rimense.