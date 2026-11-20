Este domingo 22 conoceremos el final del Torneo Clausura 2026 que tiene a tres posibles ganadores: Sport Huancayo, Sporting Cristal y Universitario de Deportes, en ese orden. No obstante, el Rojo Matador enfrentará a los cremas en el IPD de Huancayo y tienen la primera opción para quedarse con la segunda competencia del año, mientras que los merengues pueden darse el 'lujo' de escoger contra quién jugarán semifinales. Finalmente, los celestes deben ganar y esperar otros resultados para ir a los playoffs.

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A continuación, podrás revisar los escenarios que necesitan Sport Huancayo, Universitario y Sporting Cristal para ganar el Torneo Clausura y acceder a las finales donde aguarda Alianza Lima.

Sport Huancayo: ¿qué necesita para ganar el Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, Sport Huancayo necesita vencer a Universitario y ganará automáticamente el Torneo Clausura.

Con esto, Sport Huancayo ingresará en los ocho primeros lugares del acumulado y disputará las semifinales ante Universitario de Deportes. Además, conseguirá un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

Universitario: ¿qué necesita para ganar el Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, Universitario necesita vencer a Sport Huancayo y esperar que Sporting Cristal empate o pierda ante Cienciano.

De darse este escenario, el cuadro crema accederá a la final de manera directa para jugar contra Alianza Lima.

Sporting Cristal: ¿qué necesita para ganar el Torneo Clausura 2026?

En primer lugar, Sporting Cristal necesita vencer a Cienciano y sumará 35 puntos, por lo que necesitará que Sport Huancayo pierda o empate ante Universitario.

Con este escenario, los rimenses jugarán las semifinales ante Universitario de Deportes y también conseguirán un cupo a la próxima Copa Libertadores 2027.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Posición Club PJ DF Puntos 1 Sport Huancayo 16 9 34 2 Sporting Cristal 16 17 32 3 Universitario 16 11 32

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026

Domingo 22 de noviembre