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Universitario aseguró a su primer fichaje para el próximo año en la Liga 1: “Por dos temporadas”
¡Batacazo! Universitario continúa con la planificación para el próximo año y aseguró su primer fichaje para la zaga defensiva.
¡Será crema para la siguiente temporada! Universitario de Deportes ya aseguró a su primer fichaje de cara a lo que será su planificación para la siguiente campaña en la Liga 1. El elenco dirigido por Fabián Bustos remeció el mercado fichando a Mathías Llontop, un nombre que se venía vinculando a la institución crema.
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Universitario fichó a Mathías Llontop para la siguiente temporada en la Liga 1
De acuerdo con información del periodista Enrique Vega, el lateral izquierdo se sumará a Ate para la próxima campaña donde buscará competir el puesto con César Inga.
“Mathías Llontop es nuevo jugador de Universitario de Deportes. Aunque Sport Boys buscó renovarle, el lateral tenía decidido cambiar de rumbo y ya se despidió de sus compañeros. Llontop llegó a un acuerdo con la 'U' por dos temporadas con opción a una más. Esta tarde, el técnico Carlos Desio también confirmó su salida en el canal de Silvio Valencia”.
“Si bien su contrato con Melgar vence en diciembre de este año, el club arequipeño no tenía planes de renovarle, ya que no contaba con él para la próxima temporada”, dio a conocer el comunicador vía X.
Universitario fichó a Mathías Llontop. Foto: Enrique Vega
De esta manera, todo está encaminado para que Mathías Llontop se ponga la crema en la siguiente campaña, encabezada por el entrenador Fabián Bustos. Recordemos que el lateral llega tras realizar una buena temporada durante su préstamo en Sport Boys, cedido por Melgar.
Rendimiento de Mathías Llontop en Sport Boys
Durante su préstamo en Sport Boys en la temporada 2026, Mathías Llontop registró 33 partidos disputados, 1 gol y 4 asistencias. Además, se consolidó como una pieza habitual del equipo rosado, destacando por su regularidad en la banda izquierda.
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