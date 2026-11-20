Sporting Cristal se concentra en la recta final del Torneo Clausura, donde enfrentará a Cienciano, pero también empieza a mirar hacia la próxima temporada de la Liga 1. Bajo este contexto, el 'Chorri' Palacios habló en una reciente entrevista sobre un posible regreso de su hijo, Brandon Palacios, al Rímac, luego del descenso de FC Cajamarca a la Liga 2. Ante ello, el exjugador no dudó en señalar que anhela verlo nuevamente con la camiseta celeste.

'Chorri' Palacios pidió el regreso de su hijo a Sporting Cristal para el 2027

El 'Chorri' expresó su tristeza por el descenso del conjunto cajamarquino. Durante el programa 'La Hora de Lalo', explicó que la salida de varios futbolistas experimentados a mitad de temporada perjudicó a un plantel joven que luchó hasta el final por mantener la categoría.

"Lastimosamente les tocó descender, pero cuando todos no piensan de la misma manera y no luchan por un mismo objetivo, es muy difícil hacer avanzar el barco. Empezó un equipo bien armadito y a mitad de año se desarmó con la salida de muchos jugadores con experiencia; quedó solo con chicos jóvenes que lucharon, pero no les dio abasto para lograr el objetivo", expresó el referente de Cristal.

Pese a perder la categoría, Roberto Palacios resaltó el esfuerzo de su hijo y del resto del plantel. "Es una lástima, pero creo que estos chicos tienen que salir con la cabeza en alto porque dieron lo mejor. Arrasco, Brandon, dieron siempre un buen espectáculo y lucharon hasta el final. Esperemos que el futuro les tenga un buen camino de mejoría".

Con respecto al posible regreso del extremo a Sporting Cristal, el exjugador manifestó que deseó poder ver nuevamente a su hijo vistiendo la camiseta de los celestes. "El contrato de mi hijo con Fútbol Club Cajamarca ya termina el día domingo. Esperamos poder encontrar un equipo importante para que pueda seguir brillando, creciendo y consagrarse por sus propios méritos. Brandon es hincha de Sporting Cristal como yo. Siempre ha estado luchando en su carrera para volver nuevamente al club de sus amores, pero cuando no te llaman ni muestran ese interés por ti, hay que buscar otros rumbos. El sueño de Brandon es volver a ponerse la camiseta de Cristal. Es un anhelo muy grande, pero ya depende del técnico y de la directiva", señaló Palacios.

'Chorri' Palacios habló sobre el posible regreso de Brandon Palacios

¿Cómo le fue a Brandon Palacios en Sporting Cristal?

Durante su primera etapa en Sporting Cristal, Brandon Palacios disputó 6 partidos oficiales, en los que anotó 2 goles y no registró asistencias.