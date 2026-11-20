Uno de los partidos que genera mucha atención en los hinchas es el duelo que protagonizarán Alianza Lima y FC Cajamarca en Matute. El elenco cajamarquino necesita hacer más de siete goles ante los blanquiazules para salvarse del descenso, lo que generó un reto prácticamente imposible, y más con la dura noticia que recibió a puertas de la última fecha del Torneo Clausura 2026.

FC Cajamarca recibe fuerte noticia previo a partido con Alianza Lima

En las últimas horas, se pudo conocer que FC Cajamarca llegará a Lima con cinco bajas para el cierre de temporada. Una mala noticia para el elenco de Santiago Acasiete, que tendrá que usar sus mejores armas en busca de hacer un marcador histórico en el Estadio Alejandro Villanueva.

Esta información la anunció el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX, quien anticipó a las bajas que tendrá el cuadro cajamarquino para el partido clave ante Alianza Lima. Uno de los ausentes será el exblanquiazul Sebastien Pineau, por lo que ahora tratarán de hacer un juego perfecto en busca de la permanencia. Los otros futbolistas que no estarán en la capital limeña son Valentino Sandoval, Patrick Alegría, Paulo Goyoneche y Carlos Gómez.

"Información de FC Cajamarca: El equipo de Santiago Acasiete no contará con Valentino Sandoval, Sebastien Pineau y Patrick Alegría ante Alianza Lima. Paulo Goyoneche (lesión) y Carlos Gómez (lesión).", informó el periodista en sus redes sociales.

FC Cajamarca y sus 5 bajas ante Alianza Lima en Matute.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: fecha, hora y dónde ver

El partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se jugará el sábado 21 de noviembre a partir de las 3.30 p. m. hora local con la transmisión de L1 MAX y Movistar Deportes.