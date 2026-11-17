Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y previo a este encuentro, el entrenador argentino Pablo Guede tomó una drástica medida con su equipo con el objetivo de llegar óptimo a la final del campeonato peruano.

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Pablo Guede tomó fuerte decisión con Alianza Lima para enfrentar a FC Cajamarca

De acuerdo con lo señalado por el periodista José Varela en su programa ‘Modo Fútbol’ de Linkeados, Guede planea utilizar con Alianza, en el duelo frente a FC Cajamarca, a futbolistas que han sumado menos minutos en el Clausura.

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Asimismo, esta decisión con el conjunto blanquiazul ante el equipo cajamarquino responde a que el técnico argentino pretende reservar a jugadores como Paolo Guerrero, Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marco Huamán, quienes se encuentran en recuperación de sus respectivas lesiones de cara a la final de la Liga 1 2026.

“No van a arriesgar a jugadores como Jairo Vélez y Marco Huamán, quienes todavía no están al 100 %. Alianza Lima no utilizaría a sus principales figuras y probablemente presente un equipo mixto, dándoles oportunidad a futbolistas que no han tenido muchos minutos, como Luis Ramos, Federico Girotti, Kevin Quevedo y Gentile. Son jugadores que no han tenido mucha regularidad, pero que podrían integrar el once titular”, afirmó.

Cabe mencionar que este encuentro no tiene tanta relevancia para Alianza Lima debido a que ya se encuentra clasificado a la final de la Liga 1 2026 y Pablo Guede busca recuperar de forma correcta a los jugadores lesionados.

Alianza Lima vs FC Cajamarca: Día, hora y canal del partido por el Torneo Clausura

Alianza Lima será local ante FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre, desde las 12.30 p. m., en un partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro podrá verse por L1MAX.