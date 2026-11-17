- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
Pablo Guede tomó drástica medida con Alianza Lima de cara al partido contra FC Cajamarca
El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, tomó una fuerte decisión para el partido ante FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y previo a este encuentro, el entrenador argentino Pablo Guede tomó una drástica medida con su equipo con el objetivo de llegar óptimo a la final del campeonato peruano.
PUEDES VER: Alianza Lima sufre 4 fuertes bajas para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
Pablo Guede tomó fuerte decisión con Alianza Lima para enfrentar a FC Cajamarca
De acuerdo con lo señalado por el periodista José Varela en su programa ‘Modo Fútbol’ de Linkeados, Guede planea utilizar con Alianza, en el duelo frente a FC Cajamarca, a futbolistas que han sumado menos minutos en el Clausura.
Video: Linkeados
Asimismo, esta decisión con el conjunto blanquiazul ante el equipo cajamarquino responde a que el técnico argentino pretende reservar a jugadores como Paolo Guerrero, Jairo Vélez, Renzo Garcés y Marco Huamán, quienes se encuentran en recuperación de sus respectivas lesiones de cara a la final de la Liga 1 2026.
“No van a arriesgar a jugadores como Jairo Vélez y Marco Huamán, quienes todavía no están al 100 %. Alianza Lima no utilizaría a sus principales figuras y probablemente presente un equipo mixto, dándoles oportunidad a futbolistas que no han tenido muchos minutos, como Luis Ramos, Federico Girotti, Kevin Quevedo y Gentile. Son jugadores que no han tenido mucha regularidad, pero que podrían integrar el once titular”, afirmó.
Cabe mencionar que este encuentro no tiene tanta relevancia para Alianza Lima debido a que ya se encuentra clasificado a la final de la Liga 1 2026 y Pablo Guede busca recuperar de forma correcta a los jugadores lesionados.
Alianza Lima vs FC Cajamarca: Día, hora y canal del partido por el Torneo Clausura
Alianza Lima será local ante FC Cajamarca el sábado 21 de noviembre, desde las 12.30 p. m., en un partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. El encuentro podrá verse por L1MAX.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90