Francesco Andrealli fue convocado por Mano Menezes y se destacó por ser la nueva figura de la selección peruana de cara a la nueva generación de jugadores. Tras ello, el volante fue consultado sobre algún futbolista peruano que le haya gustado durante su paso por la Bicolor y no dudó en elogiar a una figura de Sporting Cristal: estamos hablando de Yoshimar Yotún.

Francesco Andrealli elogió a futbolista de Sporting Cristal

En conversación con el programa ‘Fútbol como cancha’ de Radio Programas del Perú (RPP), Andrealli fue consultado sobre los jugadores que más le gustaron durante su paso por la selección de Perú y dejó en claro que uno que lo sorprendió por su calidad fue Yoshimar Yotún de Cristal.

Asimismo, el mediocampista de las divisiones menores del Como 1907 de Italia indicó que no solo le gustó 'Yoshi' por su desempeño, sino también Erick Noriega y Fabio Gruber durante los entrenamientos con la Bicolor.

Francesco Andrealli elogió a Yoshimar Yotún de Sporting Cristal

"Como mediocampista, me gustó mucho jugar durante el entrenamiento con Yoshimar Yotún. Con Erick Noriega también, sé que estuvo jugando como defensa, pero también se desempeña como volante. También destaco a Fabio Gruber", aseguró.

Cabe señalar que Francesco Andrealli fue citado para el encuentro frente a Bolivia en el amistoso FIFA de noviembre del 2026 y, en esa ocasión, compartió vestuario con Yoshimar Yotún, quien ejerció como capitán del conjunto peruano durante el partido amistoso.

¿Cómo le va a Yoshimar Yotún en Sporting Cristal?

Yotún inició su trayectoria futbolística en las divisiones menores de Sporting Cristal y, gracias a su destacado desempeño, acabó dejando la institución en 2013, cuando fue cedido a Vasco da Gama. Más adelante regresó, aunque posteriormente volvió a marcharse tras ser transferido al Malmö FF de Suecia en 2015. Después de toda su experiencia en el extranjero, decidió retornar al conjunto celeste en 2022 y, desde entonces, se ha consolidado como una de sus grandes figuras hasta la actualidad en 2026.