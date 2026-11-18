Una de las grandes novedades en la última convocatoria de Mano Menezes para el partido de Perú ante Bolivia fue Francesco Andrealli. El futbolista de 19 años, que tiene raíces peruanas y juega en el Como 1907 de Italia, recibió su primer llamado y llegó a nuestro país para integrarse a la selección nacional.

A pesar de que el volante no debutó oficialmente, participó de los entrenamientos y sumó bastante experiencia trabajando de la mano con los jugadores que defienden la Bicolor. Tras esto, Andrealli conversó con 'Fútbol como cancha' sobre sus sensaciones tras su primera convocatoria y también sobre qué jugadores lo han sorprendido.

“Me gustó estar con la selección mayor allá en Perú, dentro y fuera de la cancha. El profesor Menezes me dijo que tengo que jugar como sé, que dé toda mi capacidad y que esté tranquilo”, empezó diciendo el futbolista del Como.

Luego, se refirió a por qué decidió elegir a la selección peruana por sobre la italiana: “Decidí jugar por Perú tras hablar con mis padres, es una oportunidad importante para mi carrera. Ya conocía al grupo que fue de sparring a Rusia el año pasado, me gustó mucho el grupo, se tratan como una familia”.

Francesco Andrealli confesó si quiere o no volver a la selección peruana.

Al ser consultado sobre un referente de la selección peruana que le llamó la atención, Francesco Andrealli fue claro y rotundo al elegir al delantero de Universitario de Deportes, Gianluca Lapadula, a quien calificó como un 'hermano' y un 'líder' dentro de la Bicolor.

“Gianluca Lapadula es un líder dentro de la selección, es como un hermano para mí , podemos hablar y confío mucho en él. En el camerino le habla a los compañeros, tiene una gran actitud y me ha ayudado con su español, lo habla bien”, expresó.

Finalmente, también tuvo palabras de elogios para otros jugadores que se desempeñan en su misma posición: “Como mediocampista, me gustó mucho jugar durante el entrenamiento con Yoshimar Yotún. Con Erick Noriega también, sé que estuvo jugando como defensa, pero también se desempeña como volante. También destaco a Fabio Gruber”.